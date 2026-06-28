Vì sao hàng triệu người Mỹ đồng loạt bỏ bảo hiểm Obamacare?

ANTD.VN - Làn sóng quay lưng với chương trình y tế hàng đầu này đang dấy lên những lo ngại sâu sắc về lỗ hổng an sinh xã hội, ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ diễn ra vào tháng 11 tới.

Khoảng 3 triệu người Mỹ bỏ bảo hiểm Obamacare do trợ cấp hết hạn, chi phí tăng vọt

Dữ liệu vừa được Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS) công bố cho thấy, số lượng người dân Mỹ tham gia chương trình bảo hiểm y tế giá phải chăng ACA (Obamacare) đã sụt giảm tới 3 triệu người so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo chính thức của Chính phủ Mỹ ghi nhận tỷ lệ tham gia bảo hiểm ACA đã sụt giảm mạnh 13%, từ mức 22,1 triệu người vào năm 2025 xuống còn 19,2 triệu người trong những tháng đầu năm nay.

Mặc dù các cơ quan quản lý liên bang lập luận rằng việc sụt giảm này là kết quả của chiến dịch thắt chặt, rà soát và triệt phá các tài khoản đăng ký gian lận hoặc "hồ sơ ảo", các chuyên gia phân tích kinh tế và y tế độc lập lại đưa ra một góc nhìn hoàn toàn khác.

Bà Cynthia Cox, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc chương trình ACA tại tổ chức nghiên cứu y tế phi lợi nhuận KFF, khẳng định: "Đây là những người đã hoàn toàn mất đi chỗ dựa y tế. Làn sóng bỏ bảo hiểm này diễn ra ngay sau khi các khoản trợ cấp liên bang chính thức hết hạn vào ngày 1-1, khiến phí đóng bảo hiểm hàng tháng của người dân tăng vọt, vượt quá khả năng chi trả của họ".

Chương trình Obamacare từ lâu đã trở thành chiếc phao cứu sinh an sinh xã hội cốt lõi cho lực lượng lao động tự do tại Mỹ - những người không có bảo hiểm do công ty chi trả hoặc không đủ điều kiện nghèo đói để nhận bảo hiểm miễn phí Medicaid của nhà nước.

Các nhóm bị tác động mạnh là lao động thời vụ, nông dân, chủ trang trại, thợ làm tóc và những người kinh doanh nhỏ lẻ.

Tổ chức KFF dự báo tổng số lượng người tham gia chương trình sẽ tiếp tục lao dốc trong suốt cả năm, có thể chạm đáy ở mức thấp kỷ lục khoảng 17,5 triệu người.

Các khoản trợ cấp tài chính dành cho chương trình ACA vốn là tâm điểm của một cuộc tranh luận nảy lửa và gay gắt tại Quốc hội Mỹ vào mùa thu năm ngoái, khi các nghị sĩ thuộc Đảng Dân chủ liên tục kêu gọi gia hạn ngân sách để bảo vệ người dân.

Việc chi phí chăm sóc sức khỏe tăng tại Mỹ vào thời điểm hiện tại đang biến vấn đề "gánh nặng chi phí sinh hoạt" trở thành mối quan tâm hàng đầu của các cử tri trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.