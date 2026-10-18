ANTD.VN - Nền tảng số "Hành trình du lịch di sản Hà Nội" sẽ đưa du khách đi qua 4 hành trình về Thăng Long tứ trấn, tín ngưỡng thờ Mẫu, các đình thờ tổ nghề và những ngôi chùa Hà Nội.

Nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” là dự án do Đại sứ quán Pháp - Viện Pháp tại Việt Nam phối hợp cùng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) thực hiện, vừa ra mắt sáng ngày 18-10 tại đình Kim Ngân (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội” là kết quả 1 năm làm việc miệt mài của gần 40 chuyên gia cùng khoảng 100 sinh viên. Nhóm nghiên cứu đã trực tiếp khảo sát hơn 100 di tích trên địa bàn thành phố, tiến hành chụp ảnh, sưu tầm bản dập văn bia, dịch thuật tài liệu Hán Nôm, vẽ sơ đồ kiến trúc và ghi hình thực địa để tuyển chọn 28 di tích tiêu biểu nhất.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt nền tảng số “Hành trình du lịch di sản Hà Nội”.

Tất cả dữ liệu khoa học chuyên sâu, kết hợp giữa ảnh xưa - nay và tư liệu tra cứu, đã được tích hợp toàn bộ lên một nền tảng số thống nhất đi kèm bản đồ tương tác và hệ thống mã QR đặt ngay tại các điểm di tích.

Thông qua điện thoại, người tham quan có thể truy cập thông tin, hình ảnh, thuyết minh và tư liệu mà không cần tải ứng dụng. Các nội dung đa ngôn ngữ cũng tạo thuận lợi để bạn bè quốc tế tìm hiểu văn hoá Hà Nội.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) cho biết, dự án "Hành trình du lịch di sản Hà Nội" đã phát triển hướng nghiên cứu ứng dụng. Những kiến thức, kỹ năng và phương pháp của Pháp về nghiên cứu di sản, xây dựng hành trình, diễn giải và ứng dụng công nghệ được vận dụng phù hợp với thực tiễn Việt Nam, kết hợp với tri thức của các nhà khoa học trong nước và kinh nghiệm của cộng đồng.

Trải nghiệm ứng dụng "Hành trình du lịch di sản Hà Nội" của các đại biểu tham dự lễ ra mắt dự án.

Không dừng lại ở một công cụ phục vụ tham quan du lịch, dự án còn mang ý nghĩa lớn đối với giáo dục và nghiên cứu. Các trường học có thể khai thác nền tảng như một giáo cụ trực quan sinh động cho các chương trình ngoại khóa, giúp học sinh tiếp cận lịch sử Thủ đô một cách tự nhiên và hấp dẫn.

Đối với giới học thuật, kho tư liệu số hóa về văn bia và kiến trúc Hán Nôm trở thành nguồn tra cứu chuẩn hóa, đồng thời tạo môi trường thực hành nghiên cứu thực tế giá trị cho các thế hệ sinh viên.