Quản lý chặt chẽ người nghiện, quyết tâm duy trì địa bàn không ma túy bền vững

ANTD.VN - Với vai trò nòng cốt trong công tác phòng, chống tội phạm, Công an xã Vĩnh Thanh, Hà Nội chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa ma túy, quản lý chặt chẽ người nghiện và người sau cai, quyết tâm duy trì địa bàn không ma túy bền vững.

Chủ động ngăn ma túy len vào công trình xây dựng

Chủ động đấu tranh, không để hình thành điểm nóng về ma túy

Từ việc chủ động rà soát, quản lý đối tượng, tăng cường đấu tranh với tội phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng, Công an xã Vĩnh Thanh đang từng bước phát huy hiệu quả phương châm phòng ngừa từ sớm, từ xa, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong xây dựng địa bàn an toàn.

Xác định công tác phòng, chống ma túy là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa trực tiếp đối với việc bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở, Công an xã Vĩnh Thanh đã chủ động tham mưu Đảng ủy, UBND xã triển khai các chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế; đồng thời phát huy vai trò nòng cốt trong nắm tình hình, rà soát địa bàn, quản lý đối tượng và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về ma túy.

Trong năm 2026, Công an xã Vĩnh Thanh đã phát hiện, đấu tranh, bắt giữ 7 vụ với 15 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy; trong đó có 5 vụ bắt giữ, khởi tố từ hai đối tượng trở lên.

Điển hình, hồi 10h ngày 1-9-2026, tại khu vực cầu thôn Khu dân cư Thăng Long, xã Vĩnh Thanh, tổ công tác Công an xã phát hiện Nguyễn Đức Hùng (sinh năm 1992), Nguyễn Hoàng Giang (sinh năm 1992) và Nguyễn Văn Công (sinh năm 1997), cùng có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Phú Thọ, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Quá trình điều tra, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Đức Hùng, lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy của Hùng và hành vi sử dụng trái phép chất ma túy của Giang.

Công an xã Vĩnh Thanh bắt quả tang 2 đối tượng có hành vi tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy

Vụ việc cho thấy yêu cầu phải duy trì thường xuyên các biện pháp nghiệp vụ, chủ động phát hiện, đấu tranh với hành vi phạm tội, đồng thời tăng cường quản lý địa bàn, không để các đối tượng lợi dụng địa bàn dân cư để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Song song với đấu tranh, xử lý tội phạm, Công an xã Vĩnh Thanh chú trọng công tác rà soát, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và người sau cai nghiện. Đây được xác định là một trong những nhiệm vụ then chốt nhằm phòng ngừa nguy cơ tái nghiện, ngăn chặn phát sinh người nghiện mới và duy trì bền vững tiêu chí xã không ma túy.

Theo số liệu báo cáo, tại thời điểm thống kê, địa bàn có 24 người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy, giảm 8 trường hợp so với thời điểm trước đó. Trong số này, 16 người đang ở cơ sở cai nghiện, gồm 8 trường hợp cai nghiện bắt buộc và 8 trường hợp cai nghiện tự nguyện. Đáng chú ý, địa phương không ghi nhận người nghiện ma túy ngoài cộng đồng và không có người nghiện chưa được cai nghiện. Số người sử dụng trái phép chất ma túy được thống kê là 0, giảm 6 trường hợp so với thời điểm trước.

Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp rà soát, đảm bảo ANTT tại công trường xây dựng

Bên cạnh đó, xã đang quản lý sau cai nghiện đối với 12 người, tăng 9 trường hợp so với thời điểm trước; có 3 người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế Methadone.

Quản lý chặt chẽ, hỗ trợ người sau cai tái hòa nhập cộng đồng

Để nâng cao hiệu quả quản lý, Công an xã thường xuyên xác minh, cập nhật, bổ sung thông tin về các trường hợp liên quan đến ma túy; thực hiện việc chuyển loại, thanh loại theo quy định, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo báo cáo, 100% người nghiện ma túy thuộc diện quản lý có hồ sơ và được cập nhật dữ liệu theo dõi.

Đối với người hoàn thành chương trình cai nghiện trở về địa phương, 100% trường hợp được lập hồ sơ quản lý sau cai tại nơi cư trú theo quy định. Công an xã phối hợp với chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và gia đình để quản lý, giám sát, tuyên truyền, giáo dục, đồng thời hỗ trợ người sau cai từng bước ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng.

Công an xã Vĩnh Thanh phối hợp Đoàn Thanh niên thôn Vĩnh Thanh tổ chức kiểm tra, xét nghiệm tìm chất ma túy trong nước tiểu đối với công nhân, người lao động đang làm việc tại hai công trình trên địa bàn

Việc quản lý không chỉ dừng ở thống kê danh sách hay theo dõi hành chính mà còn gắn với trách nhiệm phối hợp của từng lực lượng. Cán bộ phụ trách lĩnh vực văn hóa và xã hội tham gia quản lý hồ sơ cai nghiện, thống kê người nghiện và phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Trạm Y tế xã phối hợp khám sức khỏe, theo dõi tình trạng nghiện, tư vấn điều trị; chính quyền thôn, cụm dân cư, đoàn thanh niên và các lực lượng ở cơ sở tham gia nắm tình hình, cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác quản lý.

Cùng với đó, lực lượng Công an phối hợp các ban, ngành tăng cường tuyên truyền, giám sát việc chấp hành quy định của người cai nghiện, người sau cai; vận động gia đình quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện để những người này ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, hạn chế nguy cơ tái nghiện và vi phạm pháp luật.

Trong công tác phòng ngừa xã hội, Công an xã Vĩnh Thanh xác định tuyên truyền phải được triển khai thường xuyên, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là thanh thiếu niên và học sinh. Thời gian qua, lực lượng Công an xã phối hợp đoàn thanh niên tổ chức hàng chục buổi tuyên truyền, vận động đối với người sau cai nghiện và người điều trị bằng Methadone. Phối hợp các trường THCS, THPT tổ chức 5 buổi tuyên truyền với hơn 1.000 lượt cán bộ, giáo viên, học sinh tham gia. Một buổi tuyên truyền pháp luật về ma túy dành cho cán bộ thôn, cụm dân cư thu hút hơn 50 người tham dự; hoạt động tuyên truyền trên địa bàn tiếp cận hơn 8.500 lượt người dân.

Công an xã cũng phối hợp các lực lượng duy trì tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, mạng xã hội địa phương, vận động nhân dân tích cực phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác tội phạm; xây dựng mô hình thôn, cụm dân cư không ma túy, gia đình không có ma túy.

Công an xã Vĩnh Thanh kiểm tra, rà soát lán trại công nhân để "test" ma túy

Cùng với công tác quản lý đối tượng, địa phương thường xuyên nắm tình hình liên quan đến việc trồng cây có chứa chất ma túy, kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy và rà soát các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự. Qua kiểm tra, Công an xã chưa phát hiện vụ việc trồng cây có chứa chất ma túy, chưa phát hiện doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân kinh doanh tiền chất hoặc vi phạm trong hoạt động sử dụng chất gây nghiện, chất hướng thần.

Theo chỉ huy Công an xã Vĩnh Thanh, để hiệu quả nhiệm vụ, đơn vị tiếp tục chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các giải pháp duy trì xã không ma túy theo Kế hoạch số 25a/KH-UBND ngày 20-1-2026; kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa xã hội với phòng ngừa nghiệp vụ, giữa đấu tranh trấn áp tội phạm với quản lý người nghiện, người sau cai và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng.

Với phương châm chủ động phòng ngừa từ cơ sở, quản lý chặt chẽ nhưng đồng thời quan tâm hỗ trợ người sau cai, lực lượng Công an xã Vĩnh Thanh đang nỗ lực giữ vững những kết quả đã đạt được, không để hình thành điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng địa bàn an toàn, lành mạnh.