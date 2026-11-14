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PNJ bị xử phạt, truy thu gần 13 tỷ đồng tiền thuế

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Nhật Linh

ANTD.VN - Tổng số tiền xử phạt, truy thu và chậm nộp mà Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) phải nộp vào ngân sách Nhà nước là gần 13 tỷ đồng.

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PNJ bị xử phạt, truy thu gần 13 tỷ đồng tiền thuế

Theo quyết định xử phạt do Trưởng Thuế TP.HCM vừa ký ban hành, PNJ bị phạt xấp xỉ 2 tỷ đồng do hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải nộp. Ngoài ra, doanh nghiệp phải nộp toàn bộ số tiền chậm nộp thuế theo quy định.

Thông tin về quyết định xử phạt này, phía PNJ cho biết hành vi vi phạm của doanh nghiệp đã được nêu trong Thông báo kết luận thanh tra số 2777/TB-TTCP ngày 8/8 của Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, Công ty đã chủ động rà soát, kê khai và nộp bổ sung hơn 9,999 tỷ đồng tiền thuế GTGT cùng hơn 973 triệu đồng tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước từ ngày 11/11/2025. Công ty cũng đã báo cáo việc này đến Thanh tra Chính phủ và được đoàn thanh tra ghi nhận tại biên bản thanh tra ngày 12/11/2025.

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