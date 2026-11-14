Điều kiện để nông sản Việt, sản phẩm OCOP hiện diện bền vững trên thị trường

ANTD.VN - Ngày 13-11, trong khuôn khổ Festival Tự hào hàng Việt Nam trong kỷ nguyên mới năm 2026, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội thảo “Hàng Việt Nam chinh phục người tiêu dùng” và Lễ ký kết chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - Phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bằng sông Hồng và lân cận, giai đoạn 2026-2030”.

Phát biểu tại Hội thảo, bà Bùi Huyền Mai, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhấn mạnh, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi tiêu dùng; đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã và xây dựng thương hiệu. Tại Hà Nội, nhiều hoạt động như tổ chức tuần hàng Việt, hội chợ, chương trình bình chọn “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích”, quảng bá sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và kết nối cung - cầu với các địa phương đã góp phần đưa hàng Việt đến gần hơn với người tiêu dùng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bùi Huyền Mai, trước yêu cầu ngày càng cao của thị trường và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ, thương mại điện tử, các doanh nghiệp, HTX vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Năng lực cạnh tranh của một bộ phận cơ sở sản xuất còn hạn chế; việc xây dựng thương hiệu, kết nối sản xuất với phân phối, tiêu thụ và ứng dụng công nghệ số chưa đồng đều. Tình trạng hàng giả, hàng nhái, thông tin thiếu minh bạch cũng ảnh hưởng đến niềm tin của người tiêu dùng.

Các đại biểu tham dự tọa đàm.

Do đó, Cuộc vận động cần tiếp tục được đổi mới về nội dung và phương thức triển khai, chuyển từ vận động người dân ưu tiên lựa chọn sang chinh phục người tiêu dùng bằng chính chất lượng, uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.

Tại hội thảo, những câu chuyện từ phía nhà phân phối, chuyên gia và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục làm rõ khoảng cách giữa sản phẩm có tiềm năng với khả năng hiện diện bền vững trên thị trường.

Bà Trần Thị Hồng Lan, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Tổng Hội NN&PTNT Việt Nam chỉ ra tầm quan trọng của việc nâng cao giá trị nông sản, sản phẩm OCOP và vai trò kết nối của các tổ chức nghề nghiệp. Từ góc nhìn này, bài toán của hàng Việt không chỉ nằm ở việc sản xuất ra sản phẩm tốt, mà còn ở khả năng giúp người tiêu dùng nhận diện, hiểu và tin tưởng giá trị của sản phẩm.

Đối với các cơ sở sản xuất nông sản, OCOP, lợi thế về nguyên liệu, đặc sản vùng miền hay phương thức sản xuất truyền thống sẽ khó chuyển hóa thành sức cạnh tranh nếu thiếu những yếu tố nền tảng như bao bì, nhãn mác, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và thông tin sản phẩm rõ ràng. Đây là những điều kiện ngày càng quan trọng khi hàng hóa bước vào hệ thống phân phối hiện đại và môi trường kinh doanh số.

Ký kết chương trình hợp tác liên kết vùng giai đoạn 2026-2030 giữa Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên.

Theo bà Trần Thị Hồng Lan, thương hiệu không chỉ là tên gọi hay hình ảnh nhận diện, mà còn là sự bảo đảm về chất lượng, tính ổn định và trách nhiệm của chủ thể sản xuất đối với người mua. Một sản phẩm được lựa chọn nhiều lần mới có thể hình thành thị trường tiêu thụ lâu dài.

Bên cạnh việc khẳng định chất lượng của nông sản trong chuỗi cung ứng, tọa đàm còn chỉ ra khoảng cách giữa sản xuất và phân phối. Nhiều hợp tác xã, cơ sở OCOP có sản phẩm tốt nhưng còn hạn chế về quy mô, năng lực cung ứng, hồ sơ tiêu chuẩn và kinh nghiệm làm việc với hệ thống bán lẻ. Trong khi đó, nhà phân phối cần nguồn hàng ổn định, chất lượng đồng đều, thông tin minh bạch và khả năng đáp ứng các yêu cầu vận hành.

Đại diện Co.opmart Hà Nội chia sẻ góc nhìn từ hệ thống bán lẻ; đại diện Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển đề cập những khó khăn trong cải tiến sản phẩm; các ý kiến từ phía chuyên gia công nghệ và Liên minh Hợp tác xã Hà Nội mở rộng vấn đề sang ứng dụng công nghệ, chuẩn hóa quy trình và tổ chức nguồn cung.

Trong mối liên kết ấy, vai trò của các tổ chức nghề nghiệp như Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam có ý nghĩa ở khả năng tập hợp, kết nối và đồng hành cùng các chủ thể sản xuất. Theo hướng tiếp cận được đặt ra tại tọa đàm, hoạt động hỗ trợ cần vượt khỏi việc giới thiệu sản phẩm, tiến tới giúp cơ sở nhận diện yêu cầu thị trường, hoàn thiện năng lực sản xuất, xây dựng thương hiệu và tiếp cận đúng đối tác tiêu thụ.

Nhân dịp này, Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội và Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố: Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ninh, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên, Thái Nguyên đã ký kết chương trình “Hợp tác liên kết vùng Thủ đô - Phát triển kinh tế tập thể vùng đồng bằng sông Hồng và lân cận”, giai đoạn 2026-2030.