Phát hiện cơ sở kinh doanh “bóng cười”

ANTD.VN - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Quảng Ninh đã phát hiện, đấu tranh, làm rõ một nhóm 7 đối tượng lợi dụng hoạt động kinh doanh đồ uống để tổ chức buôn bán bóng cười trái phép tại cơ sở Coca Club, phường Hồng Gai.

Các đối tượng tại cơ quan Công an

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 5 bình kim loại chứa khí N₂O, có tổng khối lượng 103,7kg. Qua đấu tranh, cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Tiến Tú (trú tại phường Hạ Long, TP Quảng Ninh) - chủ cơ sở Coca Club, cùng Vũ Thị Trà Mi (trú tại Phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh) đã góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép nhằm thu lợi bất chính.

Thủ đoạn của các đối tượng để che giấu hoạt động buôn bán khí cười, các đối tượng sử dụng hai loại hóa đơn khác nhau. Hóa đơn thanh toán chính chỉ thể hiện những mặt hàng thông thường như bia, nước giải khát, hoa quả; số lượng bóng cười được ghi riêng trên giấy, sau đó ghim kèm hóa đơn. Đồng thời, một nhóm Telegram được lập để các đối tượng theo dõi hóa đơn, doanh thu, số lượng bóng cười và tiền booking phát sinh hằng ngày.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ trong khoảng thời gian từ ngày 6/4 đến ngày 28/4/2026, Coca Club đã bán ra hơn 4.500 quả bóng cười, thu về gần 592 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Tiến Tú và Vũ Thị Trà Mi là hai đối tượng góp vốn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh khí cười trái phép. Các đối tượng còn lại đảm nhiệm các vị trí quản lý, chăm sóc khách hàng, thu ngân và quản lý kho, có vai trò giúp sức trong quá trình thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ quy định, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án về tội “Buôn bán hàng cấm”,. Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.