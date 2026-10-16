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Pháp luật

Phát hiện, thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép

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N.Kiên

ANTD.VN -Phòng An ninh kinh tế – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số 2 – Chi cục Kiểm lâm Hà Nội kiểm tra, phát hiện vụ việc nuôi nhốt, kinh doanh động vật hoang dã không có giấy tờ hợp pháp tại phường Tây Hồ.

Cá nhân liên quan đến số động vật trên là P.Đ.T (SN: 2003; nơi ở: phường Tây Hồ, thành phố Hà Nội). Thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, T khai nhận đã mua bán, nuôi nhốt động vật hoang dã từ các nguồn không rõ ràng nhằm mục đích kiếm lời.

Phát hiện, thu giữ 30 cá thể trăn, rắn nuôi nhốt trái phép ảnh 1

Lực lượng chức năng làm việc với P.Đ.T

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 30 cá thể trăn, rắn các loại không có giấy tờ hợp pháp.

Hiện lực lượng chức năng đang lập hồ sơ, xác minh, xử lý đối với anh T về hành vi nuôi động vật rừng trái quy định của pháp luật, không có hồ sơ lâm sản, quy định tại Điều 24 Nghị định số 146/2026/NĐ-CP ngày 6/5/2026 của Chính phủ.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân không săn bắt, vận chuyển, mua bán, tàng trữ, nuôi nhốt hoặc tiêu thụ động vật hoang dã trái quy định; chủ động thông báo cho cơ quan Công an, Kiểm lâm hoặc chính quyền địa phương khi phát hiện vi phạm, góp phần bảo vệ đa dạng sinh học và môi trường tự nhiên.

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Từ khóa:

#động vật hoang dã

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