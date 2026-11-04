PETROVIETNAM dẫn đầu doanh nghiệp Việt Nam, giữ vị trí thứ 11 Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026

ANTD.VN - Tại Hội nghị Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, PETROVIETNAM được vinh danh ở vị trí thứ 11, dẫn đầu các doanh nghiệp Việt Nam. Tại sự kiện, Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường đã chia sẻ về chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng, phát triển nguồn nhân lực và khát vọng đưa Tập đoàn vào Fortune Global 500.

Ngày 3/11, tại TP Hồ Chí Minh, Tạp chí Fortune (Hoa Kỳ) tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Fortune Southeast Asia 500 năm 2026 với chủ đề “Những chân trời mới - Tăng trưởng bền vững”. Hội nghị quy tụ hơn 250 lãnh đạo cấp cao các tập đoàn hàng đầu Đông Nam Á và quốc tế, cùng các nhà hoạch định chính sách, đại diện Chính phủ Việt Nam và UBND TP Hồ Chí Minh.

Tham dự hội nghị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) Lê Mạnh Cường đã chia sẻ nhiều thông điệp quan trọng trong vai trò Diễn giả nổi bật (Featured Speaker) tại phiên tọa đàm chuyên đề “Tiếp sức tăng trưởng: An ninh năng lượng, hạ tầng và điện khí hóa nền kinh tế”.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Lê Mạnh Cường chia sẻ tại phiên tọa đàm chuyên đề “Tiếp sức tăng trưởng: An ninh năng lượng, hạ tầng và điện khí hóa nền kinh tế”.

Theo đó, lãnh đạo PETROVIETNAM đã đưa ra những góc nhìn chuyên sâu về bức tranh năng lượng toàn cầu, tác động đối với Việt Nam và PETROVIETNAM, cùng định hướng phát triển của Tập đoàn nhằm bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng kinh tế và hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.

Ông Lê Mạnh Cường khẳng định, nhu cầu năng lượng tăng cao, áp lực cung ứng cùng các biến động địa chính trị đang là thách thức diễn ra đồng thời tại Việt Nam cũng như nhiều quốc gia. Thực tế này đòi hỏi giải pháp bảo đảm nguồn cung năng lượng luôn ổn định, tin cậy và có khả năng chống chịu trước các “cú sốc” từ bên ngoài.

Hiện nay, các nhà máy lọc dầu trong nước cung cấp khoảng 70 - 75% nhu cầu tiêu thụ. Tuy nhiên, một trong hai nhà máy vẫn phụ thuộc vào nguồn dầu thô nhập khẩu. Khi xảy ra xung đột hay biến động địa chính trị, chẳng hạn như tình hình tại Trung Đông vừa qua, nguồn cung từng bị gián đoạn cục bộ. PETROVIETNAM đã nhanh chóng tìm kiếm nguồn dầu thay thế, làm việc với các đối tác và mở rộng sang các quốc gia cung cấp khác.

Tổng Giám đốc PETROVIETNAM nhấn mạnh, khả năng chống chịu trước các biến động không thể xây dựng trong thời gian ngắn. Doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị từ những khoảng thời gian bình thường để sẵn sàng ứng phó khi có khủng hoảng. Đối với Việt Nam, an ninh năng lượng gắn liền với an ninh quốc gia. Với mục tiêu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế “hai con số”, nguồn cung năng lượng phải luôn đi trước một bước.

Phó Tổng Giám đốc PETROVIETNAM Vũ Đào Minh đại diện Tập đoàn nhận vinh danh Doanh nghiệp đứng thứ 11 trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026.

Để bảo đảm an ninh năng lượng và đáp ứng mục tiêu tăng trưởng của nền kinh tế, trước mắt, PETROVIETNAM vẫn tập trung vào thế mạnh cốt lõi là dầu khí. LNG là một giải pháp trung hạn. Bên cạnh đó, PETROVIETNAM cũng chú trọng phát triển các nguồn năng lượng mới. Trong đó, Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió ngoài khơi lớn nhất Đông Nam Á, hứa hẹn là giải pháp then chốt cho tương lai. Đây cũng là lĩnh vực PETROVIETNAM tập trung phát triển dựa trên năng lực cốt lõi và kinh nghiệm hoạt động trên biển nhiều năm qua.

Hiện tại, PETROVIETNAM đang đứng thứ 11 trong bảng xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và đặt mục tiêu vào nhóm Fortune Global 500. Đây vừa là khát vọng của Tập đoàn, vừa là kỳ vọng của quốc gia. Với định hướng này, ông Lê Mạnh Cường chia sẻ, mục tiêu không đơn thuần là ghi danh trên bảng xếp hạng, mà quan trọng hơn là thông qua hành trình này tạo động lực đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả vận hành và sức cạnh tranh quốc tế. Việc gia nhập Fortune Global 500 phải gắn liền với mô hình tăng trưởng mới, giúp PETROVIETNAM tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

“Để đạt được quy mô quốc tế, chiến lược then chốt của PETROVIETNAM là đầu tư vào con người. Sau hơn nửa thế kỷ hình thành và phát triển, nguồn nhân lực chính là tài sản vô giá nhất. Công nghệ và máy móc có thể mua được, nhưng xây dựng một đội ngũ chuyên gia giỏi phải mất 10-20 năm hoặc lâu hơn. PETROVIETNAM tin rằng mỗi người lao động đều có khả năng đóng góp và sáng tạo giá trị mới”, ông Lê Mạnh Cường khẳng định.

Thực tế đã chứng minh năng lực của doanh nghiệp Việt Nam trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Các đơn vị thành viên của PETROVIETNAM đã chế tạo thành công các trạm biến áp ngoài khơi, kết cấu chân đế và cấu kiện siêu trọng phục vụ xuất khẩu cho các khách hàng quốc tế. Mục tiêu vào Fortune Global 500 của PETROVIETNAM cũng chính là “thỏi nam châm” thu hút nhân tài, đặc biệt là thế hệ trẻ xuất sắc, tạo cơ hội cho họ được làm việc trong các dự án tầm vóc quốc tế và đóng góp vào hành trình vươn ra toàn cầu của thương hiệu Việt.

Tại hội nghị, PETROVIETNAM được vinh danh ở vị trí thứ 11 trong Bảng xếp hạng Fortune Southeast Asia 500 năm 2026, đứng đầu trong số 72 doanh nghiệp Việt Nam có mặt trong danh sách. Kết quả này tiếp tục khẳng định vị thế hàng đầu của PETROVIETNAM trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.