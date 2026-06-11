Mỹ tăng chi kỷ lục cho vũ khí hạt nhân - 69,2 tỷ USD

ANTD.VN - Theo tổ chức giám sát chống vũ khí hạt nhân, chi tiêu của Mỹ cho vũ khí hạt nhân năm 2025 đã tăng gần 1/4 so với năm trước đó.

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Chiến dịch Quốc tế xóa bỏ vũ khí hạt nhân (ICAN) cho biết, 9 quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân trên thế giới đã chi gần 119 tỷ USD cho kho vũ khí của họ vào năm 2025.

Mỹ vẫn là quốc gia chi tiêu nhiều nhất, rót 69,2 tỷ USD vào kho vũ khí hạt nhân, nhiều hơn tất cả 8 quốc gia còn lại cộng lại. Washington cũng ghi nhận mức tăng hàng năm lớn nhất, tăng 22% so với năm trước, tương đương 12,4 tỷ USD.

ICAN, tổ chức từng đoạt giải Nobel Hòa bình, cho biết sự gia tăng này phản ánh việc tiếp tục đầu tư vào hiện đại hóa và mở rộng kho vũ khí hạt nhân trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu leo ​​thang.

Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Mỹ đang cân nhắc triển khai vũ khí hạt nhân cho thêm các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu. Theo Financial Times, các quan chức Mỹ đã thảo luận về việc mở rộng thỏa thuận chia sẻ hạt nhân ra ngoài phạm vi các quốc gia thành viên hiện tại.

Các quốc gia láng giềng của Nga, bao gồm Ba Lan và các nước Baltic, được cho là đã bày tỏ sự quan tâm đến việc đặt vũ khí hạt nhân của Mỹ tại đây.

Mỹ đã triển khai vũ khí hạt nhân ở châu Âu theo chương trình chia sẻ hạt nhân của nước này từ những năm 1950. Hiện nay, có thông tin rằng bom trọng lực B61 đang được triển khai ở Bỉ, Đức, Italy, Hà Lan và Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi quyền kiểm soát vũ khí vẫn thuộc về Washington.

Matxcơva đã cảnh báo rằng bất kỳ sự mở rộng nào về cơ sở hạ tầng hạt nhân của NATO về phía biên giới Nga sẽ dẫn đến phản ứng đáp trả.

Đầu tháng này, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nga, Andrey Belousov, đã nhắc lại yêu cầu rút toàn bộ vũ khí hạt nhân của Mỹ khỏi châu Âu và dỡ bỏ cơ sở hạ tầng hỗ trợ việc triển khai.