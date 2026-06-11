Cảnh sát Thái Lan giải cứu nữ sinh viên Trung Quốc bị 'bắt cóc ảo' xuyên biên giới

ANTD.VN - Cảnh sát Thái Lan vừa giải cứu thành công nữ sinh viên người Trung Quốc khỏi vụ "bắt cóc ảo" do băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia dàn dựng.

Cảnh sát tìm thấy nữ sinh viên Wang bị "bắt cóc" trong khách sạn

Nạn nhân là nữ sinh viên tên Wang, 21 tuổi, sinh viên Trung Quốc đang học tại trường đại học ở Hồng Kông.

Theo Đại tá cảnh sát Korkiat Wuthijamnong, trưởng nhóm giải cứu, các đối tượng lừa đảo đã mạo danh nhân viên phụ trách để yêu cầu Wang gọi điện cho gia đình gửi tiền vào tài khoản nhằm "chứng minh năng lực tài chính du học".

Tin lời con, bố của Wang đã chuyển hơn 1,4 triệu đô la Hồng Kông (khoảng 4 tỷ đồng) vào tài khoản con gái tại Ngân hàng Trung Quốc. Toàn bộ số tiền này ngay lập tức bị rút và phân tán qua nhiều tài khoản trung gian do nhóm lừa đảo kiểm soát.

Sau đó, ngày 31-5, Wang bị các đối tượng lừa ép bay từ Hồng Kông (Trung Quốc) sang Thái Lan một mình. Ngày 1-6, Wang nhận phòng khách sạn ở quận Lat Krabang, Bangkok theo chỉ đạo từ xa của chúng.

Cảnh sát đưa nạn nhân ra khỏi khách sạn

Hình ảnh từ camera khách sạn cho thấy nạn nhân hoàn toàn ở một mình trong phòng, không có người khác ra vào. Tiếp tục điều tra, cảnh sát phát hiện Wang đã thuê xe chở đi mua dây thừng, dây đai, dao, sơn và thỏi son màu đỏ.

Wang đã dùng những đồ trên để vẽ lên người tạo vết thương giả, tự trói rồi quay video và chụp ảnh gửi cho các đối tượng.

Bọn chúng sau đó dùng chính những hình ảnh giả mạo "nạn nhân bị đánh đập" để nhắn tin đe dọa qua WeChat, yêu cầu gia đình nạn nhân nộp tiền chuộc 3 triệu đô la Hồng Kông.

Tuy nhiên, gia đình Wang không nộp tiền chuộc theo yêu cầu mà đã báo cảnh sát. Nhà chức trách đã lập tức liên hệ với Trung tâm Chống Lừa đảo mạng và Cơ quan điều tra Thái Lan.

Sau vài ngày lần theo camera, hóa đơn thuê xe và khách sạn, lực lượng chức năng phát hiện Wang đã đổi sang khách sạn khác ở huyện Bang Phli, tỉnh Samut Prakan, dùng hộ chiếu giả do nhóm đối tượng lừa đảo cung cấp để thuê phòng. Cảnh sát đã giải cứu, đưa nạn nhân đến nơi an toàn.

"Bọn tội phạm không tiếp xúc trực tiếp với nạn nhân. Đây gọi là bắt cóc ảo, nhưng nỗi đau tinh thần và thiệt hại tài chính là thật" -Phó Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Thatchai Pitaneelaboot nói.

Ông Thatchai cho biết, chiêu trò lừa đảo này ngày càng tinh vi. Bọn lừa đảo thường giả danh công an, viện kiểm sát, nhân viên hải quan cáo buộc nạn nhân "liên quan rửa tiền, buôn lậu". Chúng ép nạn nhân cắt đứt liên lạc với gia đình, bạn bè để "bảo mật điều tra".

Sau đó, bọn chúng hướng dẫn, điều nạn nhân bay sang nước thứ ba, tự dàn dựng bị bắt cóc để gia đình tin và chuyển tiền.

"Trong nhiều vụ, nạn nhân bị dụ sang nước khác rồi rơi vào tay bọn buôn người, bị ép làm việc phạm pháp", ông Thatchai cảnh báo.

Hiện cảnh sát Thái Lan đang phối hợp với nhà chức trách Hồng Kông để truy tìm toàn bộ mạng lưới đứng sau vụ việc.