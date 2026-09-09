Tổng thống Trump tặng 45.000 USD tiền mặt cho mỗi trợ lý thân cận

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tặng 45.000 USD tiền mặt cho mỗi người trong số 3 nữ trợ lý thân cận tại Nhà Trắng nhân dịp nghỉ lễ, theo các bản kê khai tài chính công khai.

Nhà Trắng cho biết ông Trump từ lâu có thói quen tặng quà Giáng sinh cho những người thân cận

Ba người nhận quà gồm trợ lý đặc biệt kiêm trợ lý điều hành của Tổng thống Natalie Harp, Phó Giám đốc phụ trách hoạt động Phòng Bầu dục Chamberlain Harris và Cố vấn truyền thông Margo Martin.

Tổng giá trị các khoản tiền là 135.000 USD và được kê khai với nội dung “quà tặng tiền mặt dịp nghỉ lễ”.

Mỗi người trong số 3 trợ lý trên nhận mức lương khoảng 150.000 USD mỗi năm từ ngân sách liên bang. Như vậy, khoản quà 45.000 USD tương đương 30% tiền lương hàng năm của mỗi người.

Giám đốc phụ trách hoạt động Phòng Bầu dục Walt Nauta cũng được cho là nhận 20.000 USD với nội dung tương tự.

Bà Natalie Harp, Trợ lý điều hành của Tổng thống Trump

Natalie Harp thường xuyên xuất hiện bên cạnh Tổng thống Trump, phụ trách theo dõi thông tin, đánh máy nội dung đăng trên mạng xã hội và in tài liệu cho ông.

Việc thường xuyên mang theo máy in di động để cung cấp bản giấy các bài báo và thông tin đã khiến bà được truyền thông đặt biệt danh là “máy in sống”.

Phó Giám đốc phụ trách hoạt động Phòng Bầu dục Chamberlain Harris cũng đồng thời là trợ lý điều hành của Tổng thống, còn Margo Martin thường xuyên tháp tùng ông Trump và phụ trách ghi hình, đăng tải các hoạt động của nhà lãnh đạo Mỹ.

Cả ba người đều thuộc nhóm nhân viên có quyền tiếp cận Tổng thống thường xuyên nhất.

Nhà Trắng cho biết ông Trump từ lâu có thói quen tặng quà Giáng sinh cho những người thân cận, trong đó có nhân viên và trợ lý tại cơ quan nhà nước cũng như trong hoạt động kinh doanh tư nhân.

Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định các khoản quà không liên quan đến nhiệm vụ chính thức của những người nhận. Vì vậy, theo Nhà Trắng, việc tặng tiền hoàn toàn phù hợp với các tiêu chuẩn pháp lý và đạo đức nghề nghiệp hiện hành.