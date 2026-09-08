Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ khởi động giữa tranh cãi về bỏ phiếu qua thư

ANTD.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 bước vào giai đoạn bỏ phiếu khi bang North Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư.

Bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ đã bắt đầu

Tuy nhiên, tiến trình này bị bao phủ bởi những tranh cãi pháp lý liên quan kế hoạch siết chặt hình thức bỏ phiếu qua đường bưu điện của chính quyền Tổng thống Donald Trump.

Cuộc bầu cử sẽ kết thúc vào ngày 3-11 và quyết định đảng nào kiểm soát Hạ viện cùng Thượng viện trong hai năm cuối nhiệm kỳ tổng thống hiện nay.

Đảng Cộng hòa đang nắm thế đa số mong manh tại Quốc hội, trong khi đảng Dân chủ đặt mục tiêu giành lại quyền kiểm soát ít nhất một viện.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Trump ký hồi tháng 3-2026, các bang phải cung cấp cho Cơ quan Bưu chính Mỹ (USPS) danh sách cử tri đủ điều kiện bỏ phiếu qua thư thông qua một cổng dữ liệu liên bang mới.

Phong bì đựng phiếu phải có mã vạch riêng và đáp ứng một số yêu cầu về thiết kế. USPS có thể từ chối chuyển những lô phiếu không tuân thủ tiêu chuẩn.

Thùng bỏ phiếu đặt bên ngoài một thư viện công cộng tại Boston, Massachusetts

Chính quyền Mỹ cho rằng các quy định mới nhằm bảo vệ tính toàn vẹn của bầu cử.

Trong khi đó, một số bang và tổ chức bảo vệ quyền bầu cử lập luận rằng Tổng thống không có thẩm quyền áp đặt quy trình bầu cử trên toàn quốc, đồng thời cảnh báo những thay đổi vào phút chót có thể khiến nhiều phiếu bầu hợp lệ bị chậm trễ hoặc loại bỏ.

Thẩm phán liên bang Indira Talwani cuối tuần trước tiếp tục ngăn USPS triển khai bắt buộc quy định mới.

Bà cho rằng chỉ Quốc hội mới có thể ban hành quy định liên bang thay thế thẩm quyền tổ chức bầu cử của các bang, trong khi USPS chưa được trao quyền kiểm soát quy trình bỏ phiếu. Chính quyền Tổng thống Trump đã thông báo sẽ kháng cáo.

Khoảng 1/3 cử tri Mỹ sử dụng hình thức bỏ phiếu qua thư. Các quan chức bầu cử cho rằng thời gian còn lại không đủ để các bang thiết kế lại phong bì, nâng cấp hệ thống máy tính, đào tạo nhân viên và tải dữ liệu cử tri lên cổng liên bang nếu quy định bất ngờ được phép có hiệu lực.

Tranh cãi càng gia tăng sau khi một người tố giác ẩn danh trong USPS cho rằng hệ thống xác minh mới được phát triển vội vàng và chưa được kiểm tra đầy đủ.

North Carolina khẳng định việc gửi phiếu vẫn diễn ra bình thường và bang này chưa có kế hoạch sử dụng cổng dữ liệu liên bang đang gây tranh cãi. Trong những tuần tới, 18 bang khác dự kiến bắt đầu phân phối phiếu qua thư.