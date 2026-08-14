Giữ giá dầu thấp là ưu tiên hàng đầu của Mỹ trong xung đột Iran

ANTD.VN - Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, ưu tiên hàng đầu của Washington trong cuộc xung đột với Iran hiện nay là duy trì giá dầu và xăng ở mức thấp đối với người dân Mỹ, việc ngăn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân đứng thứ hai.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance

Phát biểu trên kênh Fox News ngày 13-8, ông Vance cho rằng giá dầu hiện đã giảm đáng kể so với mức cao trong những ngày đầu xung đột.

“Đó là mục tiêu số một - giữ giá dầu và xăng ở mức thấp cho người Mỹ trên khắp đất nước”, ông Vance nói. Theo ông, “mục tiêu số hai” là bảo đảm Iran không bao giờ sở hữu vũ khí hạt nhân.

Phát biểu này có phần khác với cách Tổng thống Donald Trump nhiều lần lý giải việc Mỹ tham chiến, khi ông nhấn mạnh mục tiêu cốt lõi là ngăn Iran phát triển vũ khí hạt nhân, ngay cả khi người dân Mỹ phải chấp nhận những tổn thất kinh tế trong ngắn hạn.

Những bình luận của Phó Tổng thống Vance cũng cho thấy vấn đề kiểm soát eo biển Hormuz ngày càng trở thành trọng tâm của cuộc đối đầu. Tuyến hàng hải chiến lược này hiện là một trong những vấn đề chính trên bàn đàm phán giữa Washington và Tehran.

Ông Vance cho biết chính quyền Mỹ có lúc tập trung vào vấn đề năng lượng nhằm bảo đảm người dân có thể chịu được chi phí dầu và xăng, trong khi ở những thời điểm khác, Washington chú trọng tới các vấn đề quân sự và chương trình hạt nhân của Iran.

"Điều tôi có thể khẳng định chắc chắn là tôi nghĩ cuộc xung đột này sẽ kết thúc với việc Mỹ ở vị thế mạnh hơn, Iran không có vũ khí hạt nhân, và eo biển Hormuz được trả lại trạng thái ổn định về giá dầu và khí đốt cho người dân Mỹ" - ông Vance nói.

“Đôi khi chúng ta tập trung vào vấn đề năng lượng vì muốn người dân Mỹ có khả năng chi trả giá dầu và khí đốt. Đôi khi chúng ta tập trung vào khía cạnh quân sự. Và có lúc chúng ta tập trung vào chương trình hạt nhân (của Iran)".

Phó Tổng thống Mỹ khẳng định Tổng thống Trump hiện có nhiều công cụ để gây sức ép với Tehran, bao gồm các biện pháp ngoại giao, quân sự và kinh tế.

Ông Vance từng nằm trong số những quan chức chính quyền Mỹ tỏ ra thận trọng hơn đối với chiến dịch quân sự chống Iran được phát động cuối tháng 2-2026.

Những phát biểu mới nhất của ông được cho là phản ánh cách tiếp cận thận trọng hơn của Washington, theo đó tiếp tục duy trì sức ép kinh tế mạnh đối với Tehran trong lúc tình trạng đối đầu quân sự tại eo biển Hormuz chưa được giải quyết.

Triển vọng ngoại giao hiện vẫn bế tắc khi Mỹ và Iran tiếp tục giữ nguyên các điều kiện liên quan đến việc mở lại hoàn toàn eo biển Hormuz.

Theo truyền thông Mỹ, các lựa chọn quân sự của Washington cũng chịu sức ép do kho dự trữ một số loại tên lửa và thiết bị bay không người lái đang suy giảm nhanh chóng sau thời gian dài xung đột.