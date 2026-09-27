Nhiều xe tải bị phát hiện vi phạm tốc độ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình

ANTD.VN - Xe tải chạy quá tốc độ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao do đặc thù phương tiện có tải trọng lớn, quãng đường phanh dài. Trước thực tế này, lực lượng CSGT duy trì kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nguy cơ tiềm ẩn

Hòa Lạc - Hòa Bình là tuyến đường có lưu lượng phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách lưu thông tương đối lớn. Việc phương tiện, đặc biệt là xe tải, chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, giữ khoảng cách và làm chủ tay lái có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên tuyến.

Thực tế công tác tuần tra, kiểm soát cho thấy, bên cạnh phần lớn lái xe chấp hành nghiêm quy định, vẫn còn trường hợp điều khiển phương tiện với tốc độ cao khi điều kiện phía trước thông thoáng. Với xe tải, hành vi này tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, bởi khi phương tiện di chuyển nhanh, người lái sẽ có ít thời gian hơn để xử lý khi xuất hiện tình huống bất ngờ.

Lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường làm nhiệm vụ trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình

Là tuyến thường xuyên có sự tham gia giao thông của nhiều loại phương tiện, trong đó có xe tải, xe khách và các phương tiện kinh doanh vận tải khác, do vậy, đặc thù này đòi hỏi người điều khiển phương tiện lưu thông trên tuyến Hòa Lạc – Hòa Bình phải tuân thủ nghiêm các quy định về tốc độ, đồng thời chủ động điều chỉnh tốc độ phù hợp với tình hình giao thông thực tế.

Đối với xe tải, yêu cầu này càng trở nên quan trọng. Khi chở hàng, phương tiện có khối lượng lớn, khả năng tăng, giảm tốc và dừng phương tiện không giống với xe con. Nếu chạy quá tốc độ quy định, trong trường hợp phía trước xuất hiện phương tiện giảm tốc đột ngột, chướng ngại vật hoặc tình huống phát sinh, lái xe sẽ có ít thời gian và khoảng cách hơn để xử lý.

Kiểm tra kết quả ghi nhận từ thiết bị nghiệp vụ

Không chỉ làm tăng nguy cơ xảy ra va chạm, tốc độ cao còn có thể khiến hậu quả của vụ tai nạn nghiêm trọng hơn. Đặc biệt, khi xe tải xảy ra va chạm với xe máy, ô tô con hoặc các phương tiện có kích thước nhỏ hơn, sự chênh lệch về khối lượng và vận tốc có thể tạo ra hậu quả lớn đối với người và phương tiện.

Một nguy cơ khác là tâm lý chủ quan của người điều khiển khi đường thông thoáng. Khi không gặp phương tiện cản trở phía trước, một số lái xe có thể duy trì tốc độ cao trong thời gian dài mà không lường trước được những thay đổi đột ngột của tình hình giao thông. Trong khi đó, điều kiện thực tế trên đường luôn có thể phát sinh những tình huống ngoài dự kiến.

Bởi vậy, đối với phương tiện kinh doanh vận tải, “làm chủ tốc độ” không chỉ là chấp hành một quy định pháp luật mà còn là yêu cầu trực tiếp nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông.

Kiểm soát thường xuyên, xử lý nghiêm vi phạm.

Xác định kiểm soát tốc độ là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác bảo đảm TTATGT trên tuyến, Đội CSGT đường bộ số 11, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội thường xuyên bố trí lực lượng tuần tra, kiểm soát, sử dụng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm tra tốc độ phương tiện.

Quá trình làm nhiệm vụ, cán bộ CSGT tập trung phát hiện những trường hợp có dấu hiệu vi phạm, xác định cụ thể hành vi và dừng phương tiện để kiểm tra, xử lý theo quy định. Việc kiểm soát được thực hiện nhằm kịp thời ngăn chặn những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn, trong đó có vi phạm về tốc độ.

Các trường hợp vi phạm đều được ghi lại qua thiết bị chuyên dụng

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải vi phạm. Riêng trong đợt tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải từ ngày 17đến ngày 23-9-2026, lực lượng CSGT Hà Nội đã kiểm soát 1.898 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách; xử lý 663 xe hợp đồng, taxi, xe khách từ 8 chỗ trở lên (không bao gồm xe giường nằm), 2 xe khách 2 tầng có giường nằm và 1 trường hợp chủ phương tiện vi phạm. Tổng số tiền phạt ước tính 529,45 triệu đồng, trừ điểm giấy phép lái xe 12 trường hợp.

Đối với phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa, lực lượng chức năng đã kiểm soát 1.923 phương tiện, xử lý 467 trường hợp vi phạm, phạt tiền ước tính 1,427 tỷ đồng; trừ điểm giấy phép lái xe 61 trường hợp, tước kiểm định 3 trường hợp, tước phù hiệu 4 trường hợp và tạm giữ 3 phương tiện.

Các số liệu trên cho thấy công tác kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải được lực lượng CSGT triển khai thường xuyên, tập trung vào những hành vi vi phạm có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến TTATGT.

Nhiều phương tiện vi phạm bị dừng kiểm tra

Theo Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 11, từ đặc điểm thực tế của tuyến và qua công tác bảo đảm TTATGT, đơn vị xác định việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, nhất là quy định về tốc độ, là một trong những yếu tố quan trọng để phòng ngừa tai nạn.

Người điều khiển phương tiện cần chủ động lựa chọn tốc độ phù hợp với đặc điểm tuyến đường, mật độ phương tiện, điều kiện thời tiết và tình hình giao thông thực tế; không vì đường thông thoáng mà chủ quan, chạy quá tốc độ quy định. Đặc biệt, đối với xe tải và các phương tiện kinh doanh vận tải, việc duy trì tốc độ an toàn, giữ khoảng cách phù hợp và luôn trong trạng thái sẵn sàng xử lý tình huống là yêu cầu cần thiết trong suốt quá trình lưu thông.

Song song với xử phạt là nâng cao công tác tuyên truyền để lái xe tự giác chấp hành đảm bảo tốc độ trên tuyến, phòng ngừa tai nạn giao thông

Trong thời gian tới, Phòng CSGT, Công an thành phố Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn được phân công; tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải và những hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Thông qua việc duy trì kiểm soát thường xuyên, phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm, lực lượng CSGT hướng tới mục tiêu phòng ngừa từ sớm, từ xa các nguy cơ mất an toàn, nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của lái xe, góp phần bảo đảm TTATGT trên tuyến Hòa Lạc - Hòa Bình.