Nhiều bất cập tại hồ sơ quy hoạch sân bay Thọ Xuân

ANTD.VN - Góp ý về hồ sơ quy hoạch sân bay Thọ Xuân, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam chỉ ra nhiều điểm bất cập, chưa thống nhất và đề xuất cần nghiên cứu kỹ lưỡng lại.

Nhiều nội dung cần rà soát

Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) vừa có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam, góp ý hồ sơ Quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Thọ Xuân thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trong đó, VATM đề nghị rà soát nhiều nội dung kỹ thuật, từ năng lực vùng trời, phương thức dẫn đường đến khoảng cách và phương án khai thác hai đường cất hạ cánh.

Về tổ chức vùng trời, VATM cho rằng hồ sơ quy hoạch chưa đánh giá đầy đủ khả năng đáp ứng của vùng trời theo từng giai đoạn, tương ứng với sản lượng khai thác dự kiến 2 triệu hành khách/năm vào năm 2030 và 7 triệu hành khách/năm vào năm 2050.

Theo đó, hồ sơ cần bổ sung đánh giá số lượt máy bay cất, hạ cánh trong giờ cao điểm, phương án phân khu điều hành bay, khả năng phối hợp giữa hoạt động hàng không dân dụng với hoạt động quân sự và các vùng trời liên quan. Đây là những nội dung cần được xem xét để bảo đảm tổ chức, điều hành hoạt động bay phù hợp với quy mô khai thác dự kiến.

Một vấn đề khác được VATM lưu ý là phương thức dẫn đường tại sân bay Thọ Xuân. Theo VATM, thuyết minh quy hoạch cần cập nhật đúng thực tế khai thác, trong đó các phương thức dẫn đường theo tính năng (PBN) đang được áp dụng chủ yếu, thay vì phương thức bay truyền thống như hồ sơ hiện thể hiện.

Cần làm rõ nhiều điểm chưa thống nhất về quy hoạch sân bay Thọ Xuân

VATM cũng cho biết một số nội dung trong hồ sơ vẫn sử dụng thông tin cũ, mới phản ánh khả năng đáp ứng đến khoảng năm 2022. Vì vậy, đơn vị đề nghị tư vấn cập nhật đánh giá hệ thống giám sát dịch vụ không lưu (ATS), đồng thời bổ sung kết quả đánh giá tính khả thi và định hướng thiết kế các phương thức bay PBN.

Đáng chú ý, hồ sơ xác định PBN là yêu cầu bắt buộc nhưng phần thiết kế phương thức bay lại chủ yếu đề cập các phương thức truyền thống. VATM đề nghị rà soát để bảo đảm sự thống nhất giữa định hướng quy hoạch và giải pháp kỹ thuật được lựa chọn.

Đáng chú ý, VATM phát hiện sự không thống nhất về khoảng cách giữa đường cất hạ cánh mới và đường hiện hữu trong thuyết minh và bản vẽ quy hoạch.

Cụ thể, thuyết minh và bản vẽ xác định khoảng cách giữa tim đường cất hạ cánh 13L/31R mới với tim đường cất hạ cánh hiện hữu là 360m. Tuy nhiên, dữ liệu kiểm tra lại cho thấy khoảng cách giữa hai đường cất hạ cánh theo phương án thể hiện trên bản vẽ lên tới khoảng 1,6km, không phù hợp với phương án được lựa chọn trong hồ sơ.

Không chỉ chênh lệch về thông số, phương án khai thác hai đường cất hạ cánh cũng chưa được xác định thống nhất. Một nội dung trong thuyết minh nêu hai đường băng có thể khai thác song song độc lập, trong khi nội dung khác lại đề cập chế độ khai thác phụ thuộc.

Hai phương thức này có sự khác biệt về khả năng tổ chức hoạt động bay: Khai thác song song độc lập cho phép tổ chức hoạt động trên hai đường cất hạ cánh độc lập, còn khai thác phụ thuộc đòi hỏi sự phối hợp, ràng buộc nhất định giữa các hoạt động trên hai đường băng.

Trước những điểm chưa thống nhất, VATM đề nghị đơn vị tư vấn kiểm tra, làm rõ khoảng cách giữa các đường cất hạ cánh và xác định cụ thể phương thức khai thác. Đồng thời, hồ sơ cần bổ sung khoảng cách từ tim đường lăn song song mới đến tim đường cất hạ cánh hiện hữu và đường cất hạ cánh mới.

Đáng chú ý, thuyết minh quy hoạch xác định nhà ga hành khách T1 mở rộng có chiều cao 30m, có thể che khuất một phần sân đỗ tàu bay nhưng chưa đưa ra giải pháp xử lý cụ thể. VATM đề nghị xác định rõ các vị trí bị che khuất, nghiên cứu phương án khắc phục để bảo đảm khả năng quan sát, điều hành hoạt động bay; đồng thời thống nhất cao độ tham chiếu, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của đài kiểm soát không lưu.