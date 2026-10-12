Sân bay Cà Mau sẽ khai thác trở lại từ cuối tháng 11

ANTD.VN -Dự kiến từ ngày 29/11, sân bay Cà Mau sẽ chính thức khai thác trở lại đường bay Cà Mau - TP.HCM và chiều ngược lại do Vietnam Airlines vận hành bằng tàu bay Airbus A321.

Lịch bay được bố trí hằng ngày. Chặng TP.HCM - Cà Mau khởi hành lúc 12h50, dự kiến hạ cánh lúc 13h55. Ở chiều ngược lại, chuyến bay từ Cà Mau khởi hành lúc 14h50 và đến TP.HCM lúc 15h50. Giá vé niêm yết từ 924.000 đến 964.000 đồng/lượt, đã bao gồm phí dịch vụ xuất vé.

Bên cạnh đường bay Cà Mau - TP.HCM, UBND tỉnh Cà Mau đang phối hợp với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) nghiên cứu, xúc tiến mở thêm các đường bay nội địa, trong đó có tuyến Cà Mau - Hà Nội và chiều ngược lại.

Để chuẩn bị cho ngày khai thác trở lại, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) đã phối hợp tổ chức các chuyến bay hiệu chuẩn, kiểm tra hệ thống radar. Đây là bước kiểm tra kỹ thuật quan trọng nhằm đánh giá khả năng hoạt động thực tế của thiết bị, phục vụ công tác giám sát và bảo đảm an toàn bay.

Trạm Radar thứ cấp sân bay Cà Mau mới

Đượ biết, Công ty TNHH Kỹ thuật Quản lý bay thuộc VATM đã thực hiện 8 chuyến bay hiệu chuẩn ở các độ cao từ 1.000 ft đến mực bay FL300.

Kết quả kiểm tra cho thấy các trạm radar thứ cấp tại Cà Mau đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, phục vụ yêu cầu giám sát an toàn vùng trời. Tổ bay cũng hoàn thành các bài thử nghiệm nhận dạng mã hiệu tàu bay và mã khẩn nguy theo khuyến cáo của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Dự án nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không Cà Mau là một trong những công trình trọng điểm của địa phương. Để bảo đảm tiến độ đưa công trình vào khai thác cuối tháng 11/2026, các nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, tranh thủ thi công cả ngày lẫn đêm, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các hạng mục theo kế hoạch.

Trước đó, từ 25/11/2025, sân bay Cà Mau đã chính thức tạm đóng cửa trong thời gian 1 năm để nâng cấp. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng, được Thủ tướng phê duyệt chủ trương vào tháng 10/2024.

Theo quy hoạch giai đoạn 2021-2030, sân bay Cà Mau được định hướng đạt cấp sân bay 4C, công suất 1 triệu hành khách và 1.000 tấn hàng hóa mỗi năm, đáp ứng khai thác các dòng máy bay Code C như Airbus A320, A321 hoặc tương đương.

Tầm nhìn đến năm 2050, sân bay tiếp tục duy trì cấp sân bay 4C, với công suất được nâng lên 3 triệu hành khách và 3.000 tấn hàng hóa mỗi năm.

Việc nâng cấp sân bay Cà Mau lên cấp 4C được kỳ vọng cải thiện khả năng kết nối giao thông, rút ngắn thời gian di chuyển giữa địa phương với các trung tâm kinh tế lớn, trong đó có TP.HCM. Công trình cũng góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.