Nhật Bản biến bãi đỗ xe ngầm gần ga Tokyo thành hầm tránh tên lửa

ANTD.VN - Nhằm tăng cường khả năng phòng thủ dân sự trước các nguy cơ xung đột khu vực, chính quyền thành phố Tokyo, Nhật Bản vừa quyết định cải tạo một bãi đỗ xe ngầm quy mô lớn gần ga Tokyo thành hầm trú ẩn chống tên lửa.

Đây sẽ là hầm trú ẩn khẩn cấp dưới lòng đất thứ hai của Thủ đô Tokyo

Theo kế hoạch, không gian ngầm rộng lớn vốn dùng làm nơi đỗ xe gần ga Tokyo - một trong những đầu mối giao thông huyết mạch và sầm uất nhất thủ đô, sẽ được nâng cấp hệ thống kết cấu để trở thành nơi trú ẩn an toàn cho hàng nghìn người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp hoặc bị tấn công bằng tên lửa.

Hầm trú ẩn này sẽ được trang bị hệ thống cửa thép chịu lực, tường bê tông gia cố chắc chắn cùng hệ thống lọc không khí chuyên dụng nhằm chống lại tác động của sóng xung kích, mảnh văng tên lửa và ô nhiễm hóa học.

Bên trong ga Tokyo, Nhật Bản

Bên cạnh đó, công trình cũng được tích hợp nguồn cung cấp điện, nước sạch khẩn cấp và các trang thiết bị y tế thiết yếu.

Đây sẽ là hầm trú ẩn khẩn cấp dưới lòng đất thứ hai của Thủ đô Tokyo, sau một kho chứa đồ dùng cho các thảm họa rộng 1.400 m2 tại ga tàu điện ngầm Azabu-Juban hiện đang được cải tạo.

Động thái này nằm trong chiến lược dài hạn của Chính phủ Nhật Bản nhằm mở rộng mạng lưới các cơ sở phòng thủ dân sự tại các đô thị lớn, trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực Đông Bắc Á diễn biến phức tạp.

Một vụ thử nghiệm phóng tên lửa ngày 25-6-2026

Chính quyền Tokyo dự kiến sẽ tiếp tục rà soát, tận dụng các công trình ngầm hiện có như ga tàu điện ngầm, hầm đi bộ và các tầng hầm thương mại để cải tạo thành hệ thống hầm trú ẩn khẩn cấp, bảo vệ an toàn tối đa cho người dân trong mọi tình huống.