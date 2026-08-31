Mỹ tăng sức ép với Iran, áp lệnh trừng phạt thứ cấp hàng tuần

ANTD.VN - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 31-8 cho biết Washington có thể sẽ công bố các lệnh trừng phạt thứ cấp mới nhắm vào Iran mỗi tuần, nhằm gia tăng sức ép kinh tế lên Tehran. Trọng tâm đầu tiên là hệ thống ngân hàng.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent đến Asheville tham dự hội nghị G20 ngày 30-8-2026

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trước thềm Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20, ông Bessent khẳng định: “Các bạn sẽ thấy có rất nhiều lệnh trừng phạt như vậy mỗi tuần. Chúng tôi bắt đầu với các ngân hàng và đang nói rõ với họ rằng không thể chấp nhận việc nắm giữ tiền của Iran hay hỗ trợ cho chế độ này”.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 29-8 đã áp lệnh trừng phạt đối với chi nhánh tại Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất của Ngân hàng Banque Misr của Ai Cập, với cáo buộc có liên hệ tài chính với Iran.

Ông Bessent cho biết bước tiếp theo có thể là cắt đứt hoàn toàn tổ chức này khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng USD.

Tại G20, người đứng đầu Bộ Tài chính Mỹ cho biết sẽ truyền đi thông điệp cứng rắn tới các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương: cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt thứ cấp.

Động thái này cho thấy chính quyền Mỹ đang đẩy mạnh chiến lược gây áp lực tối đa nhằm siết chặt nguồn thu ngoại tệ của Iran, đồng thời cảnh báo các định chế tài chính quốc tế về nguy cơ bị ản hưởng nếu tiếp tục giao dịch với Tehran.