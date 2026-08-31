Iran tuyên bố đáp trả khốc liệt sau vụ Mỹ không kích đảo Larak

ANTD.VN - Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đáp trả mạnh mẽ sau khi Mỹ tiến hành đợt không kích bộc phát nhắm vào hai bệ phóng tên lửa trên đảo Larak - vị trí án ngữ quân sự nhạy cảm ngay cửa ngõ eo biển Hormuz.

Tên lửa của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran được phóng từ một địa điểm không được tiết lộ nhằm vào các mục tiêu của Mỹ ở vùng Vịnh

Theo thông tin công bố từ truyền hình quốc gia Iran (IRIB), vụ không kích được phía Mỹ tiến hành trong hai đợt dồn dập vào sáng 30-8.

IRGC xác nhận đợt tấn công đã làm một số binh sĩ và người dân trên đảo thiệt mạng và bị thương, đồng thời chỉ trích đây là "sai lầm chiến lược nghiêm trọng" của chính quyền Mỹ.

Phía Mỹ sau đó xác nhận lực lượng quân sự nước này đã can thiệp khẩn cấp sau khi phát hiện lực lượng Iran trên đảo Larak có các hoạt động chuẩn bị phóng tên lửa mang theo thủy lôi ra eo biển Hormuz.

Eo biển Hormuz nhìn từ phía bờ biển Iran

Đây được xem là cuộc đụng độ quân sự trực tiếp đầu tiên giữa hai nước sau nhiều tuần hạ nhiệt, trong bối cảnh Washington vừa chuyển hướng sang chiến dịch trừng phạt kinh tế thứ cấp mang tên "Operation Economic Outcast" nhằm siết chặt nguồn thu của Tehran.

Ngay sau vụ không kích, phát ngôn viên IRGC khẳng định Iran "sẽ trừng phạt những kẻ chịu trách nhiệm" và bắt Mỹ phải trả giá đắt cả về mặt quân sự lẫn kinh tế.

Truyền thông khu vực ghi nhận IRGC đã đáp trả bằng việc phóng tập kích tên lửa nhắm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan nhằm khẳng định quyết tâm không lùi bước trong việc kiểm soát eo biển Hormuz.

Động thái "ăn miếng trả miếng" nguy hiểm này đang đẩy tình hình địa chính trị tại Trung Đông vào một vòng xoáy bạo lực mới, khiến nguy cơ bùng nổ xung đột diện rộng và gián đoạn an ninh năng lượng toàn cầu leo thang ở mức báo động.