Nepal bắt đầu đầu chôn cất tập thể các nạn nhân vô danh, hơn 3.000 người vẫn mất tích

ANTD.VN - Chính quyền Nepal đã bắt đầu tiến hành chôn cất và hỏa táng tập thể đối với các nạn nhân tử vong chưa thể nhận dạng trong trận lũ quét lịch sử, khi số người chết đã tăng lên 788 người và hơn 3.000 người vẫn còn mất tích.

Các thẻ số nhận dạng thi thể tại khu chôn cất tập thể Devghat nạn nhân lũ quét ở Chitwan, Nepal, ngày 30-8-2026

Theo số liệu cập nhật mới nhất từ Bộ Nội vụ và Cơ quan Quản lý Thảm họa Nepal, tính đến ngày 30-8, thảm họa này đã làm ít nhất 788 người thiệt mạng và 3.048 người mất tích trên khắp các vùng bị ảnh hưởng ở Nepal và khu vực biên giới giáp Tây Tạng.

Ngoài ra, hàng nghìn người khác bị thương hiện đang được điều trị tại các bệnh viện dã chiến và cơ sở y tế lưu động.

Trước tình trạng số lượng thi thể được tìm thấy tăng lên nhanh chóng, vượt quá khả năng lưu trữ của các trung tâm và cơ sở y tế địa phương, các nhà chức trách buộc phải triển khai phương án an táng tập thể nhằm ngăn ngừa nguy cơ dịch bệnh và ô nhiễm môi trường.

Các thẻ số nhận dạng thi thể tại khu chôn cất tập ở Chitwan ngày 30-8-2026

Trước khi tiến hành chôn cất hoặc hỏa táng, lực lượng chức năng đã nỗ lực thu thập mẫu ADN, lấy dấu vân tay, chụp ảnh diện mạo và lưu trữ chi tiết đồ vật cá nhân của từng nạn nhân với hy vọng giúp các gia đình có thể đối chiếu, nhận lại người thân sau này.

Trận lũ quét và sạt lở đất diện rộng xuất phát từ hiện tượng vỡ sông băng ở vùng núi Langtang Lirung đã tàn phá hàng loạt ngôi làng, san bằng hạ tầng giao thông và làm hư hại nghiêm trọng các công trình thủy điện.

Trong số những người mất tích, có tới 933 công nhân làm việc tại các nhà máy thủy điện cùng hàng trăm khách du lịch quốc tế và người hành hương.

Hiện chính phủ Nepal cùng các lực lượng cứu hộ quân đội vẫn đang chạy đua với thời gian, sử dụng máy xúc, máy khoan và máy bay trực thăng để tiếp cận các khu vực bị cô lập, với hy vọng tìm kiếm thêm những người còn sống sót.