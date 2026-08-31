Mỹ tấn công 2 bệ phóng rocket của Iran trên đảo Larak

ANTD.VN - Một quan chức Mỹ cho biết, lực lượng Mỹ đã tấn công 2 bệ phóng của Iran trên đảo Larak, đánh dấu cuộc tấn công đầu tiên của Mỹ kể từ cuối tháng 7-2026.

Bản đồ mô tả vị trí đảo Larak của Iran. Ảnh: AA

“Tôi có thể xác nhận sáng nay lực lượng Mỹ đã tấn công 2 bệ phóng của Iran trên đảo Larak. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) được quan sát thấy đang chuẩn bị phóng rocket với thủy lôi về phía Eo biển Hormuz”, quan chức này cho biết hôm 30-8.

IRGC nói rằng cuộc tấn công đã gây thương vong cho một số binh sĩ, thường dân, và sẽ bị Tehran “đáp trả, trừng phạt”, truyền thông nhà nước Iran đưa tin. Một phát ngôn viên của lực lượng này tuyên bố Mỹ sẽ phải trả giá về kinh tế và quân sự cho cuộc tấn công, theo hãng thông tấn bán chính thức Fars.

Trong khi đó, Hãng Tasnim của Iran đưa tin Mỹ đã thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào hòn đảo này.

Tối 30-8, hãng Reuters dẫn nguồn tin của Mỹ cho biết Iran đã phát động cuộc tập kích vào lực lượng Mỹ ở Jordan để trả đũa. Nguồn tin này cho biết thêm tất cả các tên lửa đang bay tới đã bị đánh chặn mà không gây ra tác động đáng kể nào cho đến nay.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tất cả các quả thủy lôi đã được kích nổ hoặc gỡ bỏ khỏi vùng biển quốc tế của Eo biển Hormuz và Iran đã được thông báo rằng bất kỳ tàu thuyền nào rải thêm thủy lôi sẽ bị phá hủy.

Các cuộc tấn công gần đây nhất của Mỹ vào Iran diễn ra vào cuối tháng 7 và cuộc chiến đã rơi vào bế tắc trong những tuần gần đây, với việc Washington đe dọa áp các biện pháp trừng phạt đối với những quốc gia hỗ trợ Iran.

Mỹ và Israel đã phối hợp tấn công Iran vào ngày 28-2. Iran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào Israel và những quốc gia vùng Vịnh, nơi đặt căn cứ Mỹ. Cuộc xung đột hiện đã kéo dài hơn 6 tháng.

Các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran và các cuộc tấn công của Israel vào Lebanon đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người phải di tản. 18 binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng trong cuộc xung đột. Cuộc chiến đã dẫn đến việc phong tỏa Eo biển Hormuz, nơi trước khi xung đột xảy ra chiếm khoảng 1/5 lượng dầu mỏ được vận chuyển trên thế giới.