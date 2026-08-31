Nepal: Thầy giáo thúc chuông báo động cứu sống 1.643 học sinh trước khi lũ quét cuốn phăng trường học

ANTD.VN - Nghe tin trận lũ quét kinh hoàng đang tràn về, một thầy giáo Hiệu trưởng tại Nepal đã nhanh trí gõ chuông báo động khẩn cấp, giúp 1.643 học sinh kịp thời sơ tán lên vùng đất cao chỉ vài phút trước khi ngôi trường bị dòng nước lũ cuốn trôi hoàn toàn.

Thầy giáo Dawadi đã cứu toàn bộ học sinh của trường thoát khỏi thảm họa lũ quét

Sự việc xảy ra tại Trường Trung học Tribhuvan Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal.

Thầy Rajendra Dawadi, 47 tuổi, Hiệu trưởng kiêm giáo viên tiếng Anh của trường kể lại rằng, khi nhận được điện thoại cảnh báo từ một người bạn về việc các ngôi làng lân cận đã bị san phẳng bởi lũ quét, ông lập tức hồi chuông báo động toàn trường.

Ngay sau tiếng chuông liên tiếp dồn dập, các giáo viên đã nhanh chóng hướng dẫn 1.643 học sinh tháo chạy lên vùng đồi cao tìm nơi trú ẩn dưới một gốc cây bồ đề.

Chỉ ít phút sau, một khối bùn đất, đá, băng tuyết khổng lồ theo dòng nước dữ dội tràn qua khu vực, phá hủy hàng loạt nhà cửa, cầu cống và san bằng toàn bộ ngôi trường bê tông 3 tầng.

Toàn bộ 1.643 học sinh đã thoát chết kỳ diệu trong gang tấc, tuy nhiên 2 nhân viên của nhà trường đã bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Em Yunisha, 16 tuổi, một học sinh của trường, bàng hoàng nhớ lại em và các bạn chỉ thoát nạn trước khi dòng nước ập đến chỉ khoảng 10 giây.

Một em bé được cứu sống sau trận lũ quét tại trại Trishuli ở Nepal

Bên cạnh câu chuyện kỳ diệu của ngôi trường Tribhuvan Trishuli, lực lượng cứu hộ tại huyện Rasuwa cũng vừa giải cứu thành công bé gái Manisha, 5 tuổi sau 2 giờ đào xới đống đổ nát.

Ban đầu, các nhân viên cứu hộ nghe thấy tiếng kêu nhỏ tưởng là một con mèo bị mắc kẹt, nhưng sau đó bàng hoàng phát hiện bé gái vẫn còn sống sót dưới các mảng bê tông vỡ.

Theo thống kê từ Cơ quan quản lý thiên tai Nepal, trận thảm họa lũ quét và sạt lở đất dọc biên giới Nepal - Tây Tạng đến nay đã làm ít nhất 788 người tử vong và hơn 3.000 người vẫn đang mất tích.