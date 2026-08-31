Cướp cửa hàng đồng hồ chỉ trong 6 giây ở Tokyo

ANTD.VN - Theo các điều tra viên, đoạn băng an ninh về vụ cướp tại 1 cửa hàng đồng hồ đắt tiền ở Tokyo (Nhật Bản) cho thấy vụ cướp diễn ra chỉ trong 6 giây.

Vụ cướp xảy ra tại 1 cửa hàng đồng hồ đắt tiền ở Tokyo (Nhật Bản). Ảnh: NHK

Các nghi phạm người Chile gồm Pina Guzman Jeremy Paolo, 23 tuổi, và Manzano Quezada Boris Alexis, 33 tuổi. Hai nghi phạm được cho là đã vào cửa hàng tại khu mua sắm Nakano Broadway và ngay lập tức dùng búa đập vỡ kính của 1 kệ trưng bày rồi tẩu thoát với 4 chiếc đồng hồ đắt tiền.

Số đồng hồ bị cướp trị giá khoảng 200 triệu yên (khoảng gần 1,25 triệu USD). Cũng theo đoạn băng an ninh hôm 23-8, hai ngày trước vụ cướp, có 2 người được cho là nghi phạm đã đến cửa hàng này và nhìn ngắm kệ trưng bày đặt các đồng hồ.

Một nhân viên cửa hàng cho biết, trong số đồng hồ bị cướp có 1 chiếc đắt giá nhất tại cửa hàng. Cảnh sát cho rằng các nghi phạm đã khảo sát cửa hàng để nhắm mục tiêu cụ thể vào các đồng hồ có giá trị.