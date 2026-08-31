Hiệu trưởng cứu mạng 900 học sinh trong trận lũ quét tàn khốc ở Nepal

ANTD.VN - Một hiệu trưởng ở Nepal đã sơ tán 900 học sinh khỏi trường học chỉ vài phút trước khi trận lũ quét tàn khốc ập đến thị trấn của họ.

Một lớp học phủ đầy bùn đất ttrong lũ quét ở Nepal. Ảnh: AP

Ông Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, đã quyết định tạm dừng các lớp học và yêu cầu các học sinh di chuyển đến vùng đất cao hơn sau khi nhận được cảnh báo về mức độ nghiêm trọng của trận lũ đang ập đến.

Hiệu trưởng Dawadi cho biết ông đã nhận được 4 cảnh báo từ những người khác nhau trong vòng vài phút, bao gồm 1 cảnh báo từ Betrawati - thị trấn nằm ngay phía thượng nguồn.

Điều này đã thúc đẩy ông phải hành động ngay lập tức. “Tôi quyết định không nên trì hoãn thêm nữa”, ông nói, “Ngay cả khi lũ không đến, thì đó cũng chỉ là vấn đề của một ngày học bị gián đoạn”.

Hiệu trưởng Dawadi cho biết trong quá trình sơ tán học sinh, ông đã nhìn thấy một tòa nhà cách sông khoảng 100 mét bị nhấn chìm bởi dòng nước lũ dữ dội. “Nếu đưa ra quyết định muộn hơn 10 phút, tất cả chúng tôi, bao gồm cả học sinh và tôi, sẽ không thể nói chuyện với bạn ngày hôm nay”, ông cho biết.

Ông Rajendra Dawadi, Hiệu trưởng Trường trung học Tribhuvan Trishuli ở Nuwakot, Nepal

Một học sinh nói rằng quyết định của Hiệu trưởng Dawadi đã cứu mạng họ trong gang tấc. Yunisha, 16 tuổi, nói với các phóng viên: “Em và các bạn của mình đã sống sót chỉ trong 10 giây”.

Em mô tả cảnh những học sinh chạy trên con đường lầy lội để thoát thân khi nước và mảnh vỡ tràn ngập thị trấn. “Chỉ trong chốc lát, khu chợ đã bị cuốn trôi trước mắt tôi”, em nói. Nữ học sinh này đã được đoàn tụ với gia đình 3 ngày sau đó.

Ít nhất 69 ngôi trường đã bị phá hủy hoặc hư hại do lũ lụt, ảnh hưởng đến gần 19.000 học sinh, theo tổ chức từ thiện Save the Children.

Tại Dhading, một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt, một nhóm học sinh đã sống sót sau thảm họa khi các em rời lớp học để ăn trưa.

Những em khác thoát nạn khi giáo viên bảo họ nhanh chóng sơ tán khỏi lớp học ngay trước khi nước lũ ập đến. Mẹ của một đứa trẻ nói rằng các giáo viên đã khuyên học sinh: “Có lũ lụt, các em nên để lại cặp sách và đồ ăn trưa. Đó là cách để sống sót”.

Đến nay, hơn 3.700 người đã được cứu sống ở Nepal. Nước này cho biết hôm 30-8 rằng 2.502 người, trong đó có 592 người nước ngoài, đang mất liên lạc. Số trường hợp tử vong trong trận lũ quét hiện là 781 người.

Trận lũ quét tàn khốc càn quét các cộng đồng dân cư vùng biên giới giữa Nepal và khu vực Tây Tạng (Trung Quốc) đã làm gia tăng lo ngại rằng cuộc khủng hoảng khí hậu đang gây mất ổn định địa chất tại các vùng núi và vùng cực, đe dọa tính mạng của hàng triệu người.

Bộ trưởng Ngoại giao Nepal đã kêu gọi phản ứng toàn cầu đối với cuộc khủng hoảng khí hậu, nói rằng người dân Nepal đã trở thành “nạn nhân chính của biến đổi khí hậu” một cách không cân xứng mặc dù chỉ tạo ra một phần nhỏ lượng khí thải từ nhiên liệu hóa thạch trên thế giới.