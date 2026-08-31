Ngay cả 'thủ phủ sinh đẻ' của Trung Quốc cũng không thể ngăn đà giảm tỷ lệ sinh

ANTD.VN - Từng được xem là vùng đất có tỷ lệ sinh cao hàng đầu Trung Quốc, tỉnh Quảng Đông hiện cũng không thể tránh khỏi làn sóng suy giảm tỷ lệ sinh đang lan rộng trên toàn Trung Quốc.

Áp lực kinh tế đang lấn át các giá trị truyền thống gia đình đông con Quảng Đông, Trung Quốc

Quảng Đông, đặc biệt là khu vực ven biển phía đông như các thành phố Triều Châu, Sán Đầu và Ký Dương từ lâu đã được mệnh danh là "thủ phủ sinh sản" của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới nhờ văn hóa truyền thống coi trọng gia đình đông con và quy mô dân số trẻ.

Tỉnh Quảng Đông liên tục dẫn đầu cả nước về số lượng trẻ sơ sinh chào đời trong nhiều năm qua, đóng vai trò là động lực gánh vác bức tranh nhân khẩu học đang đà suy thoái của Trung Quốc.

Khu vực này ghi nhận 1 triệu ca sinh vào năm ngoái, chiếm khoảng 1/8 tổng số ca sinh trên toàn quốc, với tỷ lệ sinh là 7,82/1.000 người, cao hơn nhiều so với tỷ lệ toàn Trung Quốc là 5,63/1.000 người, theo số liệu thống kê chính thức.

Tuy nhiên, các số liệu thống kê mới nhất cho thấy ngay cả tại địa phương "chuộng sinh con" nhất này, tỷ lệ sinh cũng đang sụt giảm rõ rệt.

Áp lực chi phí sinh hoạt đắt đỏ, giá nhà ở leo thang cùng chi phí nuôi dạy và giáo dục con cái quá cao tại các đô thị phát triển sầm uất như Quảng Châu, Thâm Quyến đang khiến giới trẻ ngày càng e ngại việc lập gia đình và sinh con.

Tình trạng sụt giảm tỷ lệ sinh tại Quảng Đông cho thấy bức tranh chung đầy thách thức của Trung Quốc, khi dân số cả nước đã ghi nhận mức giảm năm thứ tư liên tiếp.

Sự chuyển dịch này báo hiệu cuộc khủng hoảng già hóa dân số đang diễn ra nhanh hơn dự kiến, đe dọa trực tiếp đến lực lượng lao động và sự tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.

Theo số liệu do Bộ Dân chính công bố hồi đầu tháng này, số lượng đăng ký kết hôn ở Trung Quốc đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn gần 3,28 triệu trong nửa đầu năm 2026, giảm 264.000 so với năm trước.

Ren Zeping, nhà kinh tế học người Trung Quốc, đã chỉ ra rằng tỷ lệ nam giới độc thân trong độ tuổi từ 30-34 đã lên tới gần 28%, do chi phí sinh hoạt và giá nhà tăng cao.

Chuyên gia Ren cảnh báo, tỷ lệ hôn nhân Trung Quốc đang phải đối mặt với áp lực từ việc người trẻ kết hôn muộn, tỷ lệ ly hôn gia tăng và số lượng người độc thân ngày càng tăng, đặc biệt là nam giới ở độ tuổi đầu 30.