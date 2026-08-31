Người dân Iceland bỏ phiếu bác kế hoạch tái khởi động đàm phán gia nhập EU

ANTD.VN - Trong cuộc trưng trưng cầu dân ý mới nhất, cử tri Iceland đã bác bỏ đề xuất khởi động lại các cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU).

Thủ tướng Kristrun Frostadottir trả lời báo giới sau khi có kết quả bỏ phiếu ngày 30-8-2026

Theo kết quả kiểm phiếu vừa được công bố, phần lớn cử tri Iceland đã bỏ phiếu không đồng ý đối với câu hỏi liệu quốc gia Bắc Băng Dương này có nên nối lại các cuộc đàm phán gia nhập EU vốn đã bị đóng băng từ năm 2013 hay không.

Kết quả này phản ánh sự thận trọng sâu sắc của người dân Iceland trước những ràng buộc chính trị và kinh tế từ Brussels.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi khiến đa số cử tri nói "không" với EU chính là lo ngại về chính sách nghề cá chung của khối.

Ngành đánh bắt hải sản đóng vai trò là trụ cột kinh tế sống còn của Iceland, và người dân lo sợ việc gia nhập EU sẽ buộc quốc gia này phải chia sẻ quyền khai thác ngư trường giàu có cho các tàu cá đến từ các nước thành viên khác.

Người dân Iceland vui mừng sau khi có kết quả trưng cầu dân ý

Bên cạnh đó, tâm lý muốn duy trì chủ quyền quốc gia tối cao cùng sự tự chủ trong các chính sách kinh tế - tài chính cũng là yếu tố then chốt quyết định thái độ của người dân Iceland.

Dù đã là thành viên của Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Khối Schengen, Iceland vẫn ưu tiên mô hình hợp tác linh hoạt hiện tại hơn là trở thành thành viên chính thức của EU.

Thất bại của cuộc trưng cầu dân ý khép lại cánh cửa gia nhập EU của Iceland trong tương lai gần.