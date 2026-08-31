Tổng thống lâm thời Venezuela tuyên bố thỏa thuận năng lượng với Mỹ kéo dài 25 năm

ANTD.VN - Tổng thống tạm quyền Venezuela tuyên bố thỏa thuận hợp tác năng lượng mới được ký kết giữa Caracas và Washington sẽ có thời hạn kéo dài lên tới 25 năm.

Nhà máy lọc dầu Cardon ở Punta Cardon, Venezuela

Phát biểu trong một tuyên bố mới nhất vào ngày 30-8, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez nhấn mạnh thỏa thuận năng lượng mang tính lịch sử này không chỉ giúp tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ vốn chịu nhiều khó khăn của Venezuela mà còn đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định, lâu dài cho thị trường quốc tế.

Theo các điều khoản của thỏa thuận 25 năm, các tập đoàn năng lượng hàng đầu của Mỹ sẽ gia tăng đầu tư, cung cấp công nghệ hiện đại và hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật để hiện đại hóa các cơ sở khai thác, lọc dầu tại Venezuela.

Đổi lại, Venezuela sẽ cam kết đảm bảo môi trường đầu tư an toàn và duy trì nguồn cung dầu thô ổn định sang thị trường Mỹ.

Thỏa thuận này được đánh giá là bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực bình thường hóa quan hệ kinh tế - ngoại giao giữa Washington và Caracas sau nhiều năm căng thẳng và áp đặt các lệnh trừng phạt.

Việc hợp tác dài hạn cũng giúp Mỹ củng cố an ninh năng lượng trong bối cảnh thị trường dầu mỏ toàn cầu diễn biến phức tạp.

Thỏa thuận năng lượng kéo dài 1/4 thế kỷ này được kỳ vọng sẽ mang lại nguồn doanh thu khổng lồ giúp Venezuela phục hồi nền kinh tế, đồng thời tái định hình lại bản đồ địa chính trị năng lượng tại khu vực Mỹ Latinh.