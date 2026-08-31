Lãnh tụ Tối cao Iran kêu gọi các quốc gia Vùng Vịnh 'đoàn kết chống lại kẻ thù chung'

ANTD.VN - Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei vừa gửi một thông điệp bằng văn bản tới các nhà lãnh đạo khu vực Vùng Vịnh, kêu gọi gạt bỏ bất đồng để cùng hợp lực đối phó với những đe dọa an ninh chung.

Lãnh tụ Tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

Trong thông điệp gửi tới giới lãnh đạo các nước Vùng Vịnh, Lãnh tụ Tối cao Iran nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự đoàn kết và tự chủ khu vực.

"Lời khuyên mạnh mẽ và lặp đi lặp lại của tôi dành cho các nhà lãnh đạo các quốc gia Hồi giáo, đặc biệt là các quốc gia Tây Á và vùng Vịnh, là hãy xác định kẻ thù thực sự của mình, hiểu rõ kế hoạch và đối đầu với nó" - ông Khamenei nêu.

Ông kêu gọi các quốc gia láng giềng nhắm đúng vào kẻ thù thực sự đang gây ra tình trạng bất ổn và chia rẽ tại Trung Đông, thay vì bị cuốn vào các mâu thuẫn nội bộ.

Nội dung thông điệp cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác an ninh và kinh tế giữa các nước trong khu vực mà không cần sự can thiệp từ các lực lượng bên ngoài.

Tehran khẳng định hòa bình và an ninh lâu dài tại Vùng Vịnh chỉ có thể đạt được thông qua sự đối thoại và đồng thuận giữa chính các quốc gia trong khu vực.