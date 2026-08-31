Google Maps đổi tên hồ Ontario thành 'hồ America' đối với người dùng tại Mỹ

ANTD.VN - Nền tảng bản đồ Google Maps đã chính thức cập nhật tên gọi "Lake America" (hồ Mỹ) thay cho "Lake Ontario" đối với người dùng truy cập tại Mỹ, sau khi Hệ thống Thông tin tên địa danh Mỹ (GNIS) chính thức phê chuẩn sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump.

Google Maps đã đổi tên "Hồ Ontario" thành "Hồ America" ​​cho người dùng tại Mỹ

Theo tuyên bố từ Google, ứng dụng bản đồ này sẽ áp dụng chính sách tên gọi kép dựa trên vị trí địa lý của người dùng.

Cụ thể, người dùng tại Mỹ sẽ thấy tên hồ ghi là "Lake America", người dùng tại Canada vẫn thấy tên truyền thống "Lake Ontario", trong khi người dùng ở các quốc gia khác trên thế giới sẽ thấy hiển thị cả hai tên gọi song song.

Việc thay đổi này diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành chính yêu cầu đổi tên hồ Ontario - một trong 5 hồ lớn thuộc hệ thống Đại Hồ nằm ở biên giới giữa Mỹ và Canada - trong bối cảnh tranh chấp thương mại và ngoại giao giữa Washington và Ottawa đang leo thang gay gắt.

Tấm biển có dòng chữ "Hồ Ontario, Bây giờ và Mãi mãi" tại Ontario, Canada

Quyết định này ngay lập tức vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ phía Canada. Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định tên gọi "Ontario" bắt nguồn từ ngôn ngữ bản địa Wendat có lịch sử hơn 400 năm, xuất hiện trước cả khi nước Mỹ thành lập và Canada sẽ không bao giờ thay đổi tên gọi lịch sử này.

Thủ hiến bang Ontario, Canada ông Doug Ford, cũng chỉ trích sắc lệnh này và cho rằng "cả thế giới vẫn sẽ gọi đó là hồ Ontario".

Đây không phải là lần đầu tiên Google Maps điều chỉnh bản đồ theo sắc lệnh của chính quyền Mỹ.

Trước đó, vào tháng 2-2025, ứng dụng này cũng từng gây xôn xao khi đổi tên "Vịnh Mexico" thành "Vịnh America" đối với người dùng tại thị trường Mỹ.