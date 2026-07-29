Nhân viên Nhà Trắng mất việc vì cá cược nội dung phát biểu của ông Trump

ANTD.VN - Một nhân viên vận hành máy nhắc chữ tại Nhà Trắng đã mất việc sau khi bị cáo buộc sử dụng thông tin nội bộ để cá cược về nội dung các bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Gabriel Perez lau máy nhắc chữ trước khi Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Hội nghị của Viện sáng kiến đầu tư tương lai ngày 27-3-2027 ở Florida, Mỹ

Một quan chức Nhà Trắng ngày 28-7 cho biết, ông Gabriel Perez, nhân viên máy nhắc chữ “không còn làm việc trong Chính phủ liên bang”. Tuy nhiên, quan chức này không tiết lộ ông Perez tự nguyện xin nghỉ hay bị sa thải.

Trước đó, Nhà Trắng xác nhận ông Perez đã bị đình chỉ công tác không lương sau khi ABC News đưa tin người này sử dụng thông tin có được từ công việc để đặt cược trên nền tảng dự đoán trực tuyến Kalshi.

Theo ABC News, ông Perez được cho là đã thu lợi hơn 100.000 USD nhờ đặt cược vào những từ ngữ hoặc nội dung mà Tổng thống Donald Trump có thể đề cập trong các bài phát biểu quan trọng, trong đó có Thông điệp Liên bang hồi đầu năm.

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt gọi vụ việc là "vô cùng đáng tiếc và đáng hổ thẹn”.

Ông Robert Denault, luật sư của Kalshi cho biết bộ phận giám sát của nền tảng đã nhanh chóng phát hiện, điều tra và chuyển thông tin về các giao dịch đáng ngờ cho Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ. Tuy nhiên, tuyên bố không nêu tên ông Perez.

Những giao dịch bị nghi ngờ diễn ra trên thị trường cá cược Mentions của Kalshi, nơi người dùng có thể đặt cược vào những từ hoặc cụm từ có khả năng xuất hiện trong các bài phát biểu công khai.

Kalshi gần đây yêu cầu người dùng khai báo nơi làm việc, đồng thời cấm sử dụng thông tin có được từ công việc để tham gia cá cược.