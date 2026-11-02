Người Việt tại châu Âu tăng cường khối đại đoàn kết

ANTD.VN - Sau 10 năm xây dựng và phát triển, Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu từng bước khẳng định vai trò là mái nhà chung, kết nối các tổ chức hội đoàn.

Đại hội diễn ra ngày 1-11 tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) nhân dịp hoạt động kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội.

Tham dự sự kiện có bà Hà Thị Nga - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; ông Nguyễn Trung Kiên - Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các cơ quan Việt Nam tại châu Âu và hơn 200 đại biểu đại diện cho 24 quốc gia cùng 5 hội viên tập thể của Liên hiệp Hội.

Đại hội thống nhất đổi tên "Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu" thành "Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu". Qua đó thể hiện rõ hơn tính liên kết giữa các hội thành viên hoạt động tại từng quốc gia và trên phạm vi toàn châu Âu.

Ông Hoàng Đình Thắng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu phát biểu

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 74 thành viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Đình Thắng chia sẻ, Liên hiệp Hội được thành lập ngày 29-10-2016 tại Praha, với sự tham gia ban đầu của các hội đoàn người Việt ở 15 quốc gia.

Sau 10 năm, tổ chức đã mở rộng hoạt động, kết nối cộng đồng tại 23 quốc gia châu Âu. Liên hiệp Hội từng bước khẳng định vai trò mái nhà chung, kết nối các tổ chức hội đoàn và cộng đồng người Việt trên toàn châu lục.

Hoạt động của tổ chức góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, hỗ trợ người Việt hội nhập, hướng về quê hương và tăng cường quan hệ hữu nghị với nhân dân sở tại.

Bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các đại biểu dự Đại hội

Bước vào nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên.

Công tác dành cho thế hệ trẻ, kết nối doanh nhân, trí thức và huy động nguồn lực cộng đồng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tổ chức cũng hướng tới xây dựng các hội cơ sở vững mạnh; gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt; chăm lo gia đình, phụ nữ và trẻ em; phát triển hoạt động thiện nguyện, nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng hội nhập và đẩy mạnh ngoại giao nhân dân.

Bước vào nhiệm kỳ mới, Liên hiệp Hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên. Công tác dành cho thế hệ trẻ, kết nối doanh nhân, trí thức và huy động nguồn lực cộng đồng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Tổ chức cũng hướng tới xây dựng các hội cơ sở vững mạnh; gìn giữ tiếng Việt và văn hóa Việt; chăm lo gia đình, phụ nữ và trẻ em; phát triển hoạt động thiện nguyện, nhân đạo; hỗ trợ cộng đồng hội nhập và đẩy mạnh ngoại giao nhân dân.

Phát biểu tại Đại hội, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Liên hiệp Hội trong hành trình 10 năm xây dựng, phát triển.

Theo bà Hà Thị Nga, Liên hiệp Hội từng bước khẳng định vai trò kết nối, quy tụ các hội đoàn người Việt tại châu Âu; góp phần củng cố đoàn kết cộng đồng, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc và hướng về quê hương bằng nhiều hoạt động cụ thể.

Liên hiệp Hội cũng tích cực tham gia công tác đối ngoại nhân dân, phát huy vai trò cầu nối giữa cộng đồng người Việt với nhân dân sở tại, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam với các nước châu Âu.