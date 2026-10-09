Người sáng lập mô hình "Nuôi em Công an" nhận Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026

ANTD.VN - Đại úy Cà Văn Minh, người sáng lập mô hình thiện nguyện "Nuôi em Công an" trực tiếp nhận đỡ đầu và chăm lo toàn diện cho 25 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sẽ là 1 trong 15 gương mặt được vinh danh tại gala "Thanh niên sống đẹp" năm 2026.

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã quyết định trao Giải thưởng "Thanh niên sống đẹp" năm 2026 cho 15 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, trong đó có Đại úy Cà Văn Minh, Phó đội trưởng thuộc Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

Sinh năm 1993, dân tộc Thái, Đại úy Cà Văn Minh có nhiều năm bám bản, gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc các địa bàn vùng cao, biên giới khó khăn như xã Huổi Mí và xã Pa Ham (huyện Mường Chà cũ).

Ý tưởng sáng lập mô hình thiện nguyện "Nuôi em Công an" đã đến với Đại úy Cà Văn Minh trong một chuyến đi công tác bình thường, thực hiện nhiệm vụ của Đề án 06.

Đại úy Cà Văn Minh và em nhỏ được nhận nuôi. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Trong chuyến đi ấy, anh không thể cầm được nước mắt khi chứng kiến một bé gái 5 tuổi đang lúi húi pha mì tôm, rồi đút cho đứa em 2 tuổi ăn. Khi hỏi chuyện, anh được biết bố của bé gái đã mất, mẹ bỏ đi, để lại 6 đứa trẻ sống lay lắt nương tựa vào nhau trong ngôi nhà trống giữa núi.

Trở về sau chuyến đi, với suy nghĩ cần phải làm gì đó giúp đỡ những đứa trẻ thiếu thốn, Đại úy Cà Văn Minh bắt đầu hành trình trở thành "cha" của những đứa trẻ mồ côi, không nơi nương tựa.

Từ tháng 7-2022 đến nay, mô hình "Nuôi em Công an" do anh sáng lập đã trực tiếp nhận đỡ đầu và chăm lo toàn diện cho 25 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 4 xã: Pa Ham, Nậm Nèn, Si Pa Phìn và Tuần Giáo, trong đó có 12 cháu mồ côi không nơi nương tựa và 13 cháu thuộc diện gia đình nghèo, thiếu thốn trăm bề.

Định kỳ hàng tháng, anh trực tiếp vượt chặng đường dài hiểm trở để trao tận tay các em suất quà, nhu yếu phẩm, sách vở, đồng thời kết nối vận động tặng quần áo ấm, học bổng và sát cánh bên các con trong lần đau ốm.

Đại úy Cà Văn Minh tận tay mang thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các con. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Bộ Công an

Nguồn kinh phí thực hiện mô hình được anh chắt chiu từ lương, tiết kiệm gia đình và sự chung tay của đồng đội, tuyệt đối không nhận tiền mặt từ bên ngoài để đảm bảo sự minh bạch.

Nhờ sự chăm lo thiết thực đó, mô hình đã đem lại những chuyển biến tích cực, đã giúp đỡ 2 cháu theo học hệ cao đẳng nghề tại Hòa Bình nay đã ra trường, có việc làm và tự lập vững vàng, giúp 1 cháu thi đỗ vào Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên và đạt danh hiệu học sinh giỏi, năm học 2024 - 2025.

Những việc làm thầm lặng, nhân văn của mô hình đã lan tỏa rộng rãi, được các cơ quan báo chí chính luận như chuyên mục “Việc tử tế”, “Chương trình Rạng rỡ Việt Nam” và phim tài liệu “Ước mơ màu xanh” trên sóng VTV tôn vinh, qua đó làm ngời sáng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Gần dân, sát dân, trọng dân và có trách nhiệm với Nhân dân”.

Với những nỗ lực không mệt mỏi, anh vinh dự được vinh danh là Thanh niên Công an xã tiêu biểu toàn quốc năm 2023, là một trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Công an tỉnh Điện Biên năm 2026; là một trong 100 gương “Việc tử tế” tiêu biểu toàn quốc vinh dự được gặp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng trong phong trào thi đua “Ba nhất” quý II năm 2026, được tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 - 2025, cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Hành trình “Nuôi em Công an” của Đại úy Cà Văn Minh không chỉ là câu chuyện đẹp giữa đời thường, mà còn là biểu tượng sống động cho tinh thần “vì nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ Công an nhân dân. Một hành trình âm thầm nhưng mãnh liệt, lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc giữa vùng cao gió sương.

Với những đóng góp không mệt mỏi trong các hoạt động an sinh xã hội, khơi dậy tinh thần tương thân tương ái và xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc, Đại úy Cà Văn Minh sẽ là 1 trong 15 gương mặt được vinh danh tại chương trình gala và lễ trao giải thưởng “Thanh niên sống đẹp” năm 2026 diễn ra vào chiều thứ Bảy ngày 10-10 tại Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội.

Chương trình do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).