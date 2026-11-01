SpaceSpeakers chính thức phát hành MV “Không xi nhê” trước thềm concert "Homecoming"

Lấy cảm hứng từ chủ đề "Homecoming" (Trở về nhà) với bối cảnh là các địa điểm quen thuộc ở Hà Nội, MV là dịp để SpaceSpeakers nhìn lại hành trình một thập kỷ rưỡi gắn bó với âm nhạc và khán giả.

Trình làng đúng dịp kỷ niệm 15 năm thành lập, “Không xi nhê” là cột mốc nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu các thành viên gặp gỡ tại Hà Nội cho đến vị thế vững chắc của hiện tại. Xuyên suốt hành trình một thập kỷ rưỡi ấy, âm nhạc của từng cá nhân trong tập thể SpaceSpeakers luôn có sự đồng hành của nhiều thế hệ người nghe, từ những khán giả thuở sơ khai cho đến khán giả đại chúng đông đảo thời điểm hiện tại.

Ca khúc đóng vai trò mở màn cho album Kosmik trong năm 2026. Kể từ sau tiếng vang của Kosmik Live Concert 2022, cái tên Kosmik đã vượt ra khỏi khuôn khổ một sự kiện để trở thành thương hiệu đại diện cho màu sắc âm nhạc của SpaceSpeakers. Giữa lúc sức nóng của Kosmik Live Concert In Hanoi đang ở đỉnh điểm với việc toàn bộ vé nhanh chóng "sold-out", sự xuất hiện của “Không xi nhê” cùng nguồn năng lượng tích cực chính là phát pháo khởi động cho album mới, đồng thời là lời tri ân thiết thực nhất mà nhóm gửi tới khán giả.

Tựa đề “Không xi hê” được lấy cảm hứng từ câu cửa miệng quen thuộc trong đời sống thường nhật của người Việt. Cụm từ này vốn mang sắc thái nhẹ nhàng, pha chút hóm hỉnh và bất cần đời, dùng để chỉ những va vấp chưa đủ sức làm con người ta chùn bước.

Đưa chất liệu đời thường ấy vào âm nhạc, bộ ba Rhymastic, Binz và Soobin chọn lối kể chuyện tự nhiên, thoải mái và không "lên gân". Tinh thần của bài hát không nằm ở sự phủ nhận hay né tránh thực tại, mà là tâm thế điềm tĩnh đón nhận và bước qua những điều không như ý. Sau 15 năm làm nghề với đủ mọi thăng trầm, đây vừa là lời tự nhủ của chính các nghệ sĩ, vừa là sự đồng cảm sâu sắc gửi đến những người trẻ đang kiên trì trên con đường riêng.

Đồng điệu với chủ đề "Homecoming" (Ngày trở về) của Kosmik Live Concert In Hanoi, phần hình ảnh của “Không xi nhê” được xây dựng mộc mạc nhưng đầy sống động. Khước từ những bối cảnh sân khấu hào nhoáng, MV dẫn dắt người xem len lỏi qua những góc phố đặc trưng của Hà Nội, nơi cất giữ ký ức thanh xuân từ thuở mới vào nghề của cả các thành viên SpaceSpeakers lẫn người yêu nhạc.

MV là hành trình theo chân Rhymastic, Binz và Soobin vượt qua hàng loạt chướng ngại vật trên phố để tiến về đích đến cuối cùng: Kosmik Live Concert tại Hà Nội. Sức hút của thước phim càng được đẩy lên cao trào với màn góp mặt của Touliver, SlimV và Cường Seven trong hình ảnh một ban nhạc đường phố đầy ngẫu hứng và cá tính. Khoảnh khắc các nghệ sĩ cùng tề tựu trong một khung hình đã khắc họa trọn vẹn tinh thần SpaceSpeakers: một tập thể nơi mỗi cá nhân đều sở hữu sự nghiệp độc lập rực rỡ, nhưng luôn giữ sợi dây kết nối bền chặt trong các siêu dự án chung.

Ca khúc đóng vai trò mở màn cho album Kosmik trong năm 2026

Điểm nhấn kích thích sự tò mò của khán giả nằm ở những giây cuối MV, khi có sự xuất hiện của thành viên mới SpaceSpeakers - linh vật SpaceBot ôm chặt “quả cầu đỏ” - biểu tượng của Kosmik Live Concert Hà Nội, như một tín hiệu hướng thẳng về đại nhạc hội dịp cuối năm. Dù chưa hé lộ SpaceBot sẽ mang đến ẩn số gì, nhưng “Không xi nhê” chắc chắn sẽ là một tiết mục trình diễn live bùng nổ, tiếp thêm lửa cho hàng ngàn khán giả đang cầm chắc tấm vé kỷ niệm 15 năm và háo hức đếm ngược từng ngày.

Với thể loại Rock đầy hấp dẫn và giai điệu bắt tai, MV "Không xi nhê" và chuỗi sự kiện Kosmik Live Concert Hà Nội hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm giải trí mang đậm dấu ấn SpaceSpeakers trong dịp cuối năm nay.

MV “Không xi nhê” đã chính thức phát hành vào lúc 20:00 tối 31.10.2026.