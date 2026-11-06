Lượng khách du lịch đến Hà Nội lập kỷ lục hơn 30 triệu lượt trong 10 tháng, khách quốc tế tăng mạnh

ANTD.VN - Ước 10 tháng đầu năm 2026, Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025 và là con số kỷ lục từ trước đến nay…

Lượng khách quốc tế đến Hà Nội tăng mạnh hơn 21% trong 10 tháng năm 2026

Thông tin đến báo chí sáng 6-11, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, ước 10 tháng đầu năm 2026, Thủ đô Hà Nội đón 30,36 triệu lượt khách du lịch, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó lượng khách du lịch quốc tế ước đón 7,57 triệu lượt, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2025 (gồm 5,34 triệu lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú); 22,78 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng nhẹ 2,7% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 125,24 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong 02 tháng cuối năm 2026, ngành du lịch Thủ đô tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kích cầu du lịch trên địa bàn thành phố, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện mục tiêu GRDP “02 con số”.

Các sản phẩm, chương trình kích cầu du lịch bao gồm các tour du lịch tiêu biểu, đặc trưng, khả năng tạo trải nghiệm và tiềm năng kết nối thị trường; theo định hướng sản phẩm du lịch văn hóa - di sản, du lịch đêm, ẩm thực và các sự kiện lễ hội cuối năm.

Đáng chú ý, sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật, tour du lịch tiêu biểu theo từng chủ đề như:

- Tour di sản - Văn hóa - Lịch sử: chương trình “Nghỉ dưỡng xanh giữa lòng văn hóa” tại Làng Văn hoá - Du lịch các Dân tộc Việt Nam; Chùa Hương - hành hương & khám phá trải nghiệm sản vật địa phương; Thăng Long tứ trấn - Bốn đền giữ kinh thành; “Hoàng hôn sông Hồng”…

- Sản phẩm ẩm thực, mua sắm, du lịch đêm: Đêm 2 “Sống như những đóa hoa” và Đêm 3 "Lửa thanh xuân" do Ban quản lý Di tích Nhà tù Hỏa Lò thực hiện; Show diễn Tinh hoa Bắc bộ tại Khu du lịch Tuần Châu - Hà Nội; Rối nước Thăng Long và khám phá phố cổ Hà Nội…

- Các sự kiện, lễ hội, hoạt động xúc tiến, quảng bá văn hoá - du lịch thành phố Hà Nội từ nay đến cuối năm cuối năm 2026: Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội năm 2026 (Lần thứ 5) tổ chức tại một số địa điểm trên địa bàn thành phố từ ngày 11 - 28/11; Lễ hội Áo dài Du lịch Hà Nội năm 2026 tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội từ 21-24/11...

Tính đến nay, trên địa bàn Hà Nội có khoảng 140 khu, điểm tham quan du lịch có hoạt động đón và phục vụ khách du lịch; trong đó có 59 khu, điểm du lịch được UBND Thành phố công nhận.