Tìm thấy xác máy bay chở khách sau 74 năm dưới đáy biển

ANTD.VN - Các nhà thám hiểm đã tìm thấy xác máy bay của Hãng hàng không Pan Am bị rơi xuống vùng biển ngoài khơi Puerto Rico năm 1952.

Chiếc máy bay Clipper Endeavor trước chuyến bay cuối cùng vào năm 1952. Ảnh: PAN AM HISTORICAL FOUNDATION



Ngày 11-4-1952, chuyến bay số hiệu Pan Am 526A khởi hành từ San Juan, Puerto Rico để đến sân bay Idlewild ở New York, Mỹ. Tuy nhiên, 2 động cơ của chiếc máy bay DC-4 mang tên Clipper Endeavor thuộc Hãng hàng không Pan Am này đã gặp sự cố ngay sau khi phi cơ cất cánh. Cơ trưởng John C. Burn buộc phải cho máy bay hạ cánh khẩn cấp xuống mặt biển.

17 hành khách và thành viên phi hành đoàn may mắn sống sót kể lại với các nhà điều tra rằng toàn bộ 69 người trên chuyến bay đều sống sót sau cú va chạm ban đầu.

Tuy nhiên, hoảng loạn đã xảy ra khi nhiều hành khách vật lộn tìm áo phao và phi hành đoàn phải cố gắng kéo xuồng cứu sinh. Chỉ trong vài phút, máy bay chìm xuống biển. Vụ tai nạn đã khiến 52 người thiệt mạng, 39 thi thể không bao giờ được tìm thấy.

Hình ảnh ghép các mảnh vỡ của xác máy bay Clipper Endeavor. Ảnh AirSea Heritage Foundation/Deep Sea Vision

Mới đây, sau 74 năm, các nhà thám hiểm đã tìm thấy xác máy bay này khi thiết bị sonar định vị được vị trí thân máy bay và đuôi máy bay ở độ sâu 610m ngoài khơi Puerto Rico.

Thảm họa này đã dẫn đến những cải cách sâu rộng trong ngành hàng không; ngày nay, trước khi cất cánh, tiếp viên hàng không hướng dẫn hành khách về vị trí lối thoát hiểm, vị trí áo phao và cách bơm phồng chúng.

Phát hiện này có thể mang lại hy vọng mới cho các gia đình đã mất người thân trong các vụ tai nạn trên biển như chuyến bay MH370 - chiếc máy bay của Malaysia Airlines đã mất tích cách đây 12 năm với 269 người trên khoang.