Nghệ sĩ Hồng Đào xúc động mang ký ức bạo bệnh lên phim

ANTD.VN - Chiều ngày 9/11/2026, buổi chiếu dành riêng cho báo chí và các đơn vị truyền thông của bộ phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ" đã chính thức diễn ra trong không khí ấm cúng nhưng đong đầy cảm xúc. Sự kiện có sự góp mặt của đại diện nhà sản xuất, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cùng dàn diễn viên thực lực: nghệ sĩ Hồng Đào, diễn viên Phương Anh Đào, Huy Anh, Nguyên Thảo.

Tại phần giao lưu hỏi đáp, ê-kíp sản xuất cùng dàn nghệ sĩ đã có những trải lòng chân thành về hậu trường sáng tạo, áp lực phòng vé và hành trình gửi gắm câu chuyện gia đình chân thật lên màn ảnh rộng.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng từng "toát mồ hôi" vì độ kỹ tính của Hồng Đào – Phương Anh Đào

Chia sẻ về cơ duyên quy tụ hai tên tuổi sáng giá của làng phim Việt, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng hào hứng tiết lộ nghệ sĩ Hồng Đào và Phương Anh Đào chính là hai lựa chọn đầu tiên, xuất hiện đồng thời trong tâm trí của cả anh lẫn nhà sản xuất ngay từ khi kịch bản thành hình. Tuy nhiên, hành trình nhận được cái gật đầu của hai nữ diễn viên lại khiến nam đạo diễn không ít lần "sợ hãi" bởi sự khó tính và trách nhiệm nghề nghiệp của họ.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng mong "Ngày con còn mẹ" như một "bữa cơm gia đình" để mọi người cùng thưởng thức

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng dí dỏm trải lòng: "Lúc bắt tay vào làm việc, bàn kịch bản với nhau, tôi hơi sợ. Bản thân làm việc với ngôi sao rất nhiều, nhưng nghe về sự khó tính của Phương Anh Đào và chị Hồng Đào trong việc nhận lời đóng phim, tôi thấy khủng khiếp. Hai người phải thực sự thích kịch bản, yêu nhân vật mới nhận lời. Nhận lời rồi, kịch bản phải làm họ hài lòng mới chịu ký hợp đồng; ký hợp đồng rồi mới có ngày quay. Phim cứ dời từ tháng 1 qua tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5 bởi kịch bản chưa làm hai diễn viên hài lòng.

Sau đó, tôi thực sự cảm ơn Phương Anh Đào và chị Hồng Đào. Chính nhờ sự trì hoãn chỉnh sửa kịch bản kỹ lưỡng như vậy, đến ngày hôm nay chúng ta mới có một kịch bản đầy cảm xúc. Quá trình làm việc, chị Hồng Đào góp ý rất nhiều, đưa cả những tâm sự với con gái vào để nhân vật hay hơn, câu chuyện sâu sắc hơn. Phương Anh Đào cũng vậy, đóng góp rất nhiều trải nghiệm gia đình vào cấu trúc kịch bản".

Nghệ sĩ Hồng Đào và diễn viên Phương Anh Đào hội ngộ sau phim "Mai"

Nghệ sĩ Hồng Đào mang ký ức bạo bệnh lên phim

Trở lại với điện ảnh ở độ tuổi U70, nghệ sĩ Hồng Đào đảm nhận vai bà Tím – một người mẹ chịu nhiều tổn thương, dồn nén và mang trĩu nặng âu lo cho con cái. Nữ nghệ sĩ bộc bạch, tuổi tác của nhân vật trùng khớp với tuổi đời thực tế của mình ngoài đời. Những thăng trầm đời sống, đặc biệt là biến cố bạo bệnh từng trải qua, đã trở thành nguồn tư liệu xúc cảm đắt giá giúp cô hòa nhập trọn vẹn vào nhân vật.

Nghệ sĩ Hồng Đào bộc bạch: "Nhận vai bà Tím cùng tuổi với Hồng Đào ngoài đời, tôi từng trải qua những biến cố sức khỏe. Trong phim có những phân đoạn tôi mang lại ký ức, kinh nghiệm từng trải của bản thân – thứ kinh nghiệm bệnh tật tôi mong không ai phải trải qua – để thể hiện nhân vật.

Nghệ sĩ Hồng Đào chia sẻ tại buổi công chiếu

Tôi từng tâm sự với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: "Không hiểu sao mỗi lần nhìn vào mắt Phương Anh Đào, tôi không thể kìm nén được cảm xúc. Phương Anh Đào có đôi mắt to rất giống đứa con gái lớn của tôi. Hai mẹ con tôi ngoài đời vốn không mấy hợp tính, nhưng lúc tôi bệnh nằm viện, con bé lại là người nằm dài trong bệnh viện chăm sóc tôi nhiều nhất. Đôi lúc kịch bản có sẵn, song tôi mượn chính những trải nghiệm cuộc đời mình để thể hiện vai diễn này."

Về phía Phương Anh Đào, sau mối duyên "mẹ chồng hụt – con dâu hụt" gây sốt phòng vé đầu năm, nữ diễn viên bày tỏ niềm hạnh phúc lớn lao khi được chính thức trở thành con gái của nghệ sĩ Hồng Đào trên màn ảnh: "Lần đầu tiên tôi được hợp tác với đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và toàn bộ ê-kíp; riêng má Hồng Đào, may mắn đây là lần làm việc thứ hai. Từ đợt làm phim trước, tôi đã mê tít mẹ rồi. Lần này có dịp làm việc lại với mẹ, câu chuyện đi theo dòng cảm xúc chân thật nhất, không gì tuyệt vời hơn khi má Hồng Đào đóng vai mẹ Tím của Mây. Tôi tự hào khi có dịp làm việc, học hỏi từ má.

Điều tôi thương nhất ở má là nguồn năng lượng dồi dào: 3-4 giờ sáng đến phim trường, lúc nào má cũng hừng hực khí thế, vô cùng chuyên nghiệp. Ngày nào má cũng trăn trở suy nghĩ làm sao cho phân đoạn sâu nhất, đáng yêu nhất. Suốt gần 30 ngày quay, điều làm tôi cảm động nhất là những phân đoạn bản thân không thoại câu nào, mẹ chỉ ngồi đó chứng kiến biến cố gia đình xảy ra. Sự từng trải của mẹ làm tôi dâng trào cảm xúc, chỉ muốn ôm chầm lấy mẹ".

Nguyên Thảo và Phương Anh Đào diễn "thật 100%" cảnh ẩu đả

Bên cạnh những giọt nước mắt nghẹn ngào, "Ngày con còn mẹ" vẫn đan cài nhiều khoảnh khắc kịch tính, chân thực của đời sống thường nhật. Một trong những phân cảnh ấn tượng nhất được báo giới nhắc đến là màn xô xát dữ dội giữa hai nhân vật Mây (Phương Anh Đào) và Ly (Nguyên Thảo) kéo dài từ thời niên thiếu đến khi trở thành chị em dâu tương lai.

Diễn viên Nguyên Thảo cho biết, cảnh ẩu đả trong phim giữa cô và Phương Anh Đào được diễn thật 100%

Diễn viên Nguyên Thảo hóm hỉnh tiết lộ hậu trường phân đoạn đối đầu: "Trước khi bước vào cảnh quay, hai chị em rất sung sức, dặn nhau: 'Thảo ơi, đánh thật nhé! - Em cũng không nương tay đâu chị!'. Cả tôi và chị Phương Anh Đào đều mong muốn phân cảnh xuất hiện đầu tiên của Ly phải mang kịch tính chân thật, giống ngoài đời nhất. Hai người con gái lao vào đánh nhau tới mức 'trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết', anh Huy Anh vào can ngăn bị trầy xước hết cả hai cánh tay. Lúc đó, chúng tôi chỉ tập trung tâm lý diễn xuất, nhào vào giằng co, không để ý xung quanh xảy ra chuyện gì".

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Hồng Đào cũng giải đáp câu hỏi về cảnh thẳng chân tung cú đá dứt khoát vào nhân vật của Huy Khánh trên màn ảnh: "Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng yêu cầu tất cả diễn viên phải diễn thật, không được đánh giả. Đạo diễn bảo: 'Không được, chị phải đá thật mạnh vào!'. Cuối cùng tôi đá trúng ngay vị trí đạo diễn yêu cầu. Mấy ngày hôm sau, Huy Khánh chụp hình gửi cả phần đùi bầm tím cho tôi xem. Dù vậy, tất cả sự quyết liệt đó đều phục vụ cho tính chân thực của câu chuyện".

Giữa mùa phim bom tấn, "Ngày con còn mẹ" dung dị như bữa cơm nhà

Trước câu hỏi về áp lực cạnh tranh khi phòng vé Việt chuẩn bị bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt với hàng loạt dự án quy mô, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thể hiện sự bình thản và niềm tin tuyệt đối vào sức mạnh chữa lành của tác phẩm: "Tôi không lo, người lo kinh phí là anh Lee (cười). Tôi đã làm hết sức mình. Trong thời điểm màn ảnh ngập tràn những tác phẩm bom tấn hoành tráng, hào nhoáng, sự xuất hiện của một bộ phim gia đình dung dị chen vào giữa là một điều may mắn. Hy vọng khán giả sau khi thưởng thức nhiều 'sơn hào hải vị' sẽ tìm thấy sự ngon miệng, ấm cúng khi trở về thưởng thức một bữa cơm nhà”.

Với sự đầu tư chỉn chu về kịch bản và sự hóa thân của dàn diễn viên thực lực, "Ngày con còn mẹ" kỳ vọng sẽ không chỉ là một bộ phim giải trí, mà còn là một dấu ấn cảm xúc sâu đậm cho khán giả Việt trong dịp cuối năm. Phim hứa hẹn sẽ là nốt lặng đắt giá, lấy đi nhiều nước mắt và mang lại cái ôm ấm áp cho mọi thế hệ khán giả Việt khi chính thức khởi chiếu trên toàn quốc.