Đề xuất tiếp tục gia hạn thuế và tiền thuê đất năm 2026, dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng

ANTD.VN - Tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn trong năm 2026 dự kiến khoảng 125.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 10.000 tỷ đồng so với năm ngoái và là mức cao nhất kể từ khi thực hiện chính sách này.

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và tiền thuê đất trong năm 2026.

Theo dự thảo, các khoản thuế và tiền thuê đất sẽ được lùi thời hạn nộp thêm từ 2 đến 5 tháng, tùy từng kỳ khai.

Dự kiến số tiền thuế và tiền thuê đất được gia hạn trong năm 2026 lên đến 125.000 tỷ đồng

Cụ thể, đối với thuế GTGT, kỳ tính thuế tháng 5/2026 nộp chậm nhất là ngày 20/11/2026; Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8 và tháng 9 năm 2026 chậm nhất là ngày 21/12/2026;

Với đối tượng kê khai theo quý, kỳ tính thuế quý II năm 2026 chậm nhất là ngày 02/11/2026; Kỳ tính thuế quý III năm 2026 chậm nhất là ngày 31/12/2026.

Thời hạn nộp thuế TNDN cũng được gia hạn như sau: Kỳ tính thuế quý II năm 2026 chậm nhất ngày 02/11/2026; Kỳ tính thuế quý III năm 2026 chậm nhất ngày 31/12/2026.

Thời hạn nộp thuế TNCN của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn như sau: Kỳ tính thuế tháng 5/2026 chậm nhất là ngày 20/11/2026; Kỳ tính thuế tháng 6, tháng 7, tháng 8, tháng 9 chậm nhất là ngày 21/12/2026;

Kỳ tính thuế quý II năm 2026 chậm nhất là ngày 02/11/2026; Kỳ tính thuế quý III năm 2026 chậm nhất là ngày 31/12/2026.

Đối với tiền thuê đất, Bộ Tài chính đề xuất gia hạn 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 (là số tiền thuê đất phải nộp kỳ thứ nhất năm 2026) chậm nhất là ngày 02/11/2026.

Theo tính toán của Bộ Tài chính, tổng số thuế và tiền thuê đất được gia hạn theo chính sách này khoảng 125.000 tỷ đồng, cao hơn khoảng 10.000 tỷ đồng so với năm ngoái.

Trước đó, việc gia hạn thuế và tiền thuê đất đã được Chính phủ áp dụng kể từ năm 2023. Trong đó, năm 2023, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất gia hạn đạt 95.157 tỷ đồng; Năm 2024 đạt 83.009 tỷ đồng; Năm 2025 là 114.789 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tính đến thời điểm ngày 06/01/2025, toàn bộ số thuế TTĐB được gia hạn của năm 2022 và 2023 đã được nộp ngân sách Nhà nước. Đối với tiền thuê đất, năm 2022 tỷ lệ thu hồi đạt 99,2%, năm 2023 đạt 98,2%.

Đối với các khoản thuế còn lại (GTGT, TNDN, TNCN), năm 2022 tỷ lệ thu hồi số được gia hạn đạt 99,4%, năm 2023 đạt 97,9%.

Riêng năm 2024, tiền thuế TTĐB được gia hạn đã thu hồi đạt xấp xỉ 100%, thuế GTGT đạt 41,1%, thuế TNDN đạt 87,6%, tiền thuê đất đạt 40,2%, tiền thuế GTGT và thuế TNCN của hộ kinh doanh đạt 62,1%.

Về lý do đề xuất tiếp tục gia hạn cho năm 2026, Bộ Tài chính là do những khó khăn của nền kinh tế vẫn còn tiếp tục.

Dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục biến động phức tạp, khó đoán định, tác động đến triển vọng tăng trưởng toàn cầu… Đối với nước ta, nền kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức từ cả những yếu tố bất lợi bên ngoài, cùng với những khó khăn nội tại chưa khắc phục hoàn toàn và những vấn đề phát sinh;

Tình hình thời tiết cực đoan, nắng nóng gay gắt, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn tiềm ẩn rủi ro đến sản xuất nông nghiệp, cung ứng điện, tạo sức ép lớn lên ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, các cân đối lớn và công tác quản lý, điều hành thúc đẩy tăng trưởng…

Bộ Tài chính cho rằng, để hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh, tạo đà thúc đẩy phát triển kinh tế, trong khi vẫn phải đảm bảo giảm thiểu tác động cân đối ngân sách nhà nước (không dẫn đến điều chỉnh dự toán thu ngân sách nhà nước đã được Quốc hội quyết định) thì cần thiết có giải pháp về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, đảm bảo phù hợp với thẩm quyền được giao của Chính phủ theo quy định tại Điều 63 Luật Quản lý thuế.