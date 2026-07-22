Mỹ tiến hành đêm không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran, giá dầu tăng mạnh

ANTD.VN - Quân đội Mỹ cho biết đã tiến hành đêm không kích thứ 11 liên tiếp nhằm vào Iran, trong bối cảnh giao tranh tiếp tục leo thang, các nỗ lực ngoại giao đình trệ và hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz gần như tê liệt.

Lực lượng Mỹ tiến hành "tấn công chính xác" vào các mục tiêu quân sự của Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết, các cuộc không kích được tiến hành rạng sáng 22-7, nhằm vào nhiều mục tiêu, trong đó có nhà chứa máy bay và các kho lưu trữ thiết bị bay không người lái của Iran.

Đợt tấn công mới diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Washington có thể tiếp tục gia tăng cường độ các chiến dịch quân sự.

Hệ thống phòng không Iran đã được kích hoạt tại khu vực gần Thủ đô Tehran trong lúc các máy bay Mỹ tiếp tục không kích nhiều mục tiêu trên lãnh thổ nước này.

Trước đợt không kích mới nhất này, Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni đã tới Pakistan, quốc gia đóng vai trò trung gian quan trọng trong nỗ lực khôi phục thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Eskandar Momeni (bên trái) gặp Tư lệnh quân đội Pakistan Asim Munir ngày 21-7-2026

Tuy nhiên, triển vọng đạt được một thỏa thuận mới vẫn chưa rõ ràng, trong bối cảnh cuộc xung đột ngày càng tập trung vào việc giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Ngày 21-7, Iran tấn công một tàu chở dầu tại eo biển Hormuz, buộc thủy thủ đoàn phải rời bỏ con tàu. Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đã nhận trách nhiệm về vụ việc, cũng như hai cuộc tấn công khác nhằm vào tàu thương mại trước đó.

Iran cũng tiếp tục các cuộc tấn công nhằm vào đồng minh của Mỹ tại Trung Đông. Còi báo động đã vang lên tại Bahrain và Kuwait để cảnh báo nguy cơ tên lửa và máy bay không người lái đang tiếp cận.

Trong khi đó, phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ hiện “không quan tâm đến việc gặp gỡ” các quan chức Iran.

Theo ông Trump, phía Iran đang rất muốn tiến hành đàm phán, song Washington sẽ chỉ đối thoại khi Tehran thể hiện thiện chí một cách rõ ràng.

Tổng thống Mỹ đồng thời để ngỏ khả năng lực lượng Mỹ sẽ tấn công khu vực gần núi Pickaxe, nơi có một cơ sở ngầm kiên cố nằm gần một trong những trung tâm làm giàu uranium chủ chốt của Iran.

Giới chức quân sự Iran cảnh báo, bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào các cơ sở hạt nhân hoặc những địa điểm nhạy cảm khác sẽ bị coi là hành động leo thang nghiêm trọng.

Diễn biến căng thẳng đã đẩy giá năng lượng thế giới tăng mạnh. Giá dầu thô tiêu chuẩn quốc tế trong phiên giao dịch ngày 22-7 đã vượt mức 92 USD/thùng, trong khi giá xăng trung bình tại Mỹ tăng lên khoảng 4 USD/gallon.