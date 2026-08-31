Đặc vụ Israel bí mật sơ tán con trai Thủ tướng Netanyahu khỏi Mỹ

ANTD.VN - Theo Cơ quan An ninh Israel (Shin Bet), Yair - con trai cả của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, đã được bí mật đưa khỏi Mỹ sau “mối đe dọa nghiêm trọng” đến tính mạng anh ta.

Anh Yair Netanyahu - con trai cả của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: YouTube

Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi ông Netanyahu tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh truyền hình Channel 14 của Israel rằng Iran đã “cố gắng ám sát” một trong những người con trai của ông, song không nêu rõ là ai hoặc cung cấp bất kỳ chi tiết nào về âm mưu này.

“Đã có một mối đe dọa nghiêm trọng đến Yair Netanyahu. Dựa trên điều này và sau khi đánh giá, một quyết định đã được đưa ra để khẩn trương đưa anh ta cùng với đội an ninh của mình trở về Israel”, Shin Bet cho biết trong một tuyên bố hôm 29-8, song không tiết lộ bản chất của mối đe dọa hoặc thời điểm chính xác của hoạt động sơ tán này.

Một nguồn tin thực thi pháp luật giấu tên của Mỹ nói với hãng Newsmax hôm 26-8 rằng tình báo Israel được cho là đã phát hiện ra một âm mưu nhằm vào Yair hồi tháng 12 năm ngoái.

Để thực hiện hoạt động sơ tán, Shin Bet đã điều động các đặc vụ đang làm nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống Israel Isaac Herzog ở New York (Mỹ) vào thời điểm đó, theo Channel 12.

Các điệp viên Iran được cho là đã theo dõi nơi ở và các hoạt động của Yair, người đã sống nhiều năm ở Mỹ và tận hưởng cuộc sống xa hoa tại đây. Anh ta đã được yêu cầu rời đi ngay lập tức và trở về Israel, được cho là thậm chí không kịp thu dọn đồ đạc.

Tin tức này xuất hiện khi liên minh của Thủ tướng Netanyahu đang đối mặt với chiến dịch tái tranh cử đầy khó khăn sau cuộc chiến bế tắc với Iran. Cuộc xung đột này bắt đầu vào cuối tháng 2-2026 với các cuộc tấn công phối hợp của Mỹ và Israel vào Tehran khiến Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei và 4 thành viên gia đình ông thiệt mạng, bao gồm con gái Boshra và cháu gái Zahra, 14 tháng tuổi.

Con trai của ông Ali Khamenei, Mojtaba, người được bổ nhiệm làm Lãnh tụ Tối cao mới của Iran một tuần sau đó, đã tuyên bố sẽ “trả thù” cho cái chết của cha mình. Tuy nhiên, Tehran vẫn chưa bình luận hay nhận trách nhiệm về âm mưu ám sát con trai của ông Netanyahu.