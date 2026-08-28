Những người may mắn sống sót kể lại giây phút sinh tử trong trận lũ quét kinh hoàng

ANTD.VN - Dòng nước lũ cao như bức tường ập xuống trong chớp mắt. 4 đồng nghiệp đã kịp chạy thoát, còn Bibek Kumal, 24 tuổi, chỉ có vài giây để thoát khỏi hố sâu 1,5m.

Hình ảnh từ máy bay không người lái cho thấy bùn bao phủ các tòa nhà sau trận lũ quét ở Trishuli, huyện Nuwakot, Nepal ngày 27-8

Được cứu sống nhờ cây xoài

Chiều 26-8, Kumal đang đào hố xây nhà vệ sinh bên ngoài một ngôi nhà mới xây ở Bidur, hạ lưu huyện Rasuwa - nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất của trận lũ quét gần biên giới Nepal - Tây Tạng.

Đang đào dưới hố, anh nghe thấy tiếng rít lạ. Những công nhân khác đứng trên miệng hố hét lớn: “Chạy đi!”.

Khi Kumal loạng choạng trèo ra khỏi hố, bức tường nước, bùn và đá đã ập tới như động đất.

Bùn đất phủ kín các tòa nhà và tài sản sau trận lũ quét ở Trishuli

"Tôi cắm đầu chạy. Rồi một bức tường nước ầm ầm đổ xuống như một trận động đất", Kumal kể lại giây phút kinh hoàng từ giường bệnh tại Trung tâm Chấn thương Quốc gia ở Kathmandu. Người anh trai Dinesh ngồi bên cạnh trấn an em.

Dòng lũ cuốn anh đi cùng bùn đất và gạch đá. Trong khoảnh khắc tưởng chừng tuyệt vọng, anh bị mắc lại trên một cây xoài.

“Thật may tôi bị mắc vào một cây xoài. Nếu không có cây xoài, tôi đã bị nước cuốn đi đến chết”, Kumal nghẹn ngào.

Ngồi trên cành cây, anh tận mắt nhìn thấy ngôi nhà mình vừa làm biến mất trong biển bùn.

Sau đó, lực lượng cứu hộ có mặt và kéo Kumal vào bờ. Chân phải của anh bị thương do va vào đá lớn. May mắn, ngôi nhà của anh ở nơi khác không bị thiệt hại.

Nhiều người may mắn thoát nạn

Cô bé 11 tuổi thoát nạn khi đang đi học

Ở giường bệnh đối diện Kumal là Rihana Lamichhane, 11 tuổi. “Em đang ở trường. Trường đóng cửa vì lũ và bảo chúng em về nhà. Khi em đang trên đường về thì nước lũ đột ngột ập xuống” - Rihana kể.

Rihana bị thương ở ngực và chân nhưng vẫn ráng đau: “Em mừng vì còn sống. Nhưng em không biết các bạn em thế nào”.

Mẹ em, chị Rita, cho biết đã chạy đi tìm con ngay sau khi nhận điện thoại. “Tôi mừng vì con không bị sao. Tôi nhẹ nhõm khi tìm thấy con an toàn”.

Hơn 100 người được cứu

Cùng phòng với Kumal còn có 3 nạn nhân khác. Các cơ quan chức năng cho biết đã giải cứu hơn 114 người và họ đang được điều trị tại các bệnh viện ở Kathmandu và Rasuwa.

Nhiều nạn nhân tiếp tục được chuyển về Thủ đô để cấp cứu.

Bên ngoài Trung tâm Chấn thương, người thân, bạn bè và người dân chật kín khuôn viên, lo lắng chờ tin tức.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm kiếm nạn nhân

Trận lũ quét được xác định bắt nguồn từ khối bùn đá lớn sạt xuống sông trên đường biên giới Nepal - Tây Tạng.

Camera an ninh phía Trung Quốc ghi lại cảnh nhiều người bỏ chạy trước khi dòng bùn đất đá phá hủy nhà cửa, xe cộ và cướp đi nhiều sinh mạng.

Trung tâm Nghiên cứu Địa khoa học Đức cho biết có một trận động đất 4,4 độ richter xảy ra khoảng 7 phút trước thời điểm được ghi lại trên camera. Đây có thể là tác nhân kích hoạt vụ sạt lở.

Nepal thường xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Năm 2015, khi còn là thiếu niên, Kumal cũng đã trải qua trận động đất làm gần 9.000 người chết.

Theo thống kê mới nhất, trận lũ quét đã khiến ít nhất 362 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có nhiều người nước ngoài.

Đây là một trong những thảm họa tồi tệ nhất của Nepal trong những năm qua.