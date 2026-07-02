Nga thu giữ hơn nửa tấn cocaine giấu trong... bụng cá

ANTD.VN - Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) đã phát hiện hơn nửa tấn ma túy trong một lô hàng buôn lậu từ Ecuador tại cảng St. Petersburg.

Video do FSB công bố về vụ bắt giữ cocaine

Cơ quan An ninh Liên bang Nga vừa triệt phá một đường dây vận chuyển ma túy từ Mỹ Latinh, thu giữ hơn 500kg cocaine được giấu bên trong lô hàng cá đông lạnh tại cảng St. Petersburg.

Lực lượng chức năng đã chặn bắt một container đường biển cập cảng St. Petersburg. Lô hàng khai báo là cá ngừ đông lạnh nhập khẩu hợp pháp từ Ecuador, chưa làm sạch ruột.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cocaine được nhét kín bên trong xác cá. FSB đã công bố video ghi lại cảnh lực lượng chức năng dùng cưa máy cắt hàng chục con cá đông lạnh để lấy ra hàng trăm gói ma túy bọc kín. Tổng khối lượng thu giữ lên tới hơn nửa tấn.

Đây được xác định là một tuyến vận chuyển ma túy quy mô lớn từ Mỹ Latinh vào Nga.

FSB cho biết đã bắt giữ một công dân Nga bị tình nghi móc nối trong đường dây này. Theo một sĩ quan FSB, nghi phạm thất nghiệp nhưng có liên hệ với nhóm tội phạm chuyên buôn lậu cocaine.

Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật giá trị lớn. Các thiết bị điện tử chứa ví tiền điện tử với số tiền tương đương 613.000 USD, 13 đồng hồ xa xỉ trị giá hơn 1,3 triệu USD và 5 ô tô hạng sang có tổng trị giá không dưới 1,6 triệu USD.

Cơ quan điều tra tại St. Petersburg đã khởi tố vụ án hình sự về tội âm mưu buôn bán ma túy quy mô đặc biệt lớn. Nghi phạm hiện bị tạm giam và có thể đối mặt mức án tối đa 15 năm tù.

Hồi tháng 9-2025, FSB cho biết đã chặn bắt 1.500kg cocaine được giấu trong lô hàng chuối từ Mỹ Latinh tại St. Petersburg. Lô hàng này được ước tính trị giá hơn 240 triệu USD.

Văn phòng Liên hợp quốc về ma túy và tội phạm cảnh báo, việc sử dụng cocaine trên toàn cầu tiếp tục tăng vọt trong những năm gần đây, vượt xa tất cả các loại ma túy khác.

Số lượng cocaine bất hợp pháp đã tăng vọt lên mức kỷ lục 4.000 tấn vào năm 2024, gấp hơn 4 lần so với mức ghi nhận một thập kỷ trước đó. Mức tiêu thụ cũng tăng từ ước tính 17 triệu người trên toàn thế giới vào năm 2013 lên hơn 25 triệu người vào năm 2024.