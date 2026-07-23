Colombia tham gia liên minh chống ma túy của Tổng thống Trump

ANTD.VN - Tổng thống đắc cử Colombia Abelardo de la Espriella cho biết nước này sẽ gia nhập sáng kiến chống các băng đảng ma túy "Lá chắn châu Mỹ" do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng, đồng thời đặt một văn phòng của liên minh tại thành phố Medellin.

Ông Abelardo Espriella đã giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 6 vừa qua

Phát biểu ngày 22-7, ông Abelardo Espriella cho biết văn phòng của liên minh sẽ được đặt tại Medellin, thành phố từng là đại bản doanh của trùm ma túy khét tiếng Pablo Escobar.

Ông Abelardo Espriella nói rằng Medellin là "đầu não của tội phạm ma túy và tội phạm có tổ chức", đồng thời khẳng định việc đặt văn phòng tại đây thể hiện quyết tâm của chính quyền mới trong cuộc chiến chống các tổ chức tội phạm.

Ông Espriella, một luật sư và doanh nhân theo đường lối cánh hữu, sẽ nhậm chức Tổng thống Colombia vào ngày 7-8 tới.

Trong chiến dịch tranh cử, ông cam kết trấn áp các nhóm vũ trang, tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ và Israel, đồng thời đưa Colombia tham gia liên minh chống ma túy do Washington đứng đầu.

Colombia hiện là quốc gia sản xuất cocaine lớn nhất thế giới nhưng chưa tham gia sáng kiến "Lá chắn châu Mỹ". Dưới thời Tổng thống sắp mãn nhiệm Gustavo Petro, Colombia cùng Brazil và Mexico không tham gia liên minh này.

Ông Espriella giành chiến thắng sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6 với cách biệt chưa đến 1 điểm phần trăm. Tân Tổng thống tuyên bố sẽ chấm dứt chiến lược "Hòa bình toàn diện" của người tiền nhiệm, vốn dựa trên đàm phán với các lực lượng du kích và nhóm vũ trang.

Thay vào đó, ông chủ trương áp dụng các biện pháp mạnh tay hơn, bao gồm xây dựng các "siêu nhà tù" để giam giữ tội phạm nguy hiểm và nối lại việc sử dụng thuốc diệt cỏ nhằm xóa bỏ các vùng trồng nguyên liệu sản xuất cocaine.

Medellin từng được xem là một trong những thành phố bạo lực nhất thế giới trong những năm 1980-1990 dưới sự thống trị của Pablo Escobar. Dù tình hình an ninh đã được cải thiện đáng kể, các đường dây buôn bán ma túy có liên hệ với các tổ chức tội phạm quốc tế vẫn hoạt động tại thành phố này.