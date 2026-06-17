Mỹ truy lùng nghi phạm vụ xả súng tại bệnh khiến 1 người thiệt mạng, 1 người bị thương

ANTD.VN - Cảnh sát đang truy lùng gắt gao nghi phạm sau vụ xả súng xảy ra chiều 16-6 tại Bệnh viện Wilmington, bang Delaware khiến 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.

Bệnh viện bị phong tỏa sau vụ xả súng

Theo Sở Cảnh sát Wilmington, cảnh sát nhận được tin báo vụ nổ súng và có mặt tại Bệnh viện Wilmington, cách Philadelphia khoảng 30 dặm về phía tây nam, vào khoảng 3h30 chiều 16-6 (giờ địa phương).

Cảnh sát xác nhận có 2 người bị bắn bên trong bệnh viện. Một người đã tử vong, người còn lại bị thương. Các nạn nhân bị trúng đạn ở tầng hầm tòa nhà.

Brian Pfeffer, nhân viên hướng dẫn bệnh nhân, đang làm việc tại phòng cấp cứu thì nghe 2 tiếng nổ lớn “gần giống tiếng pháo nổ” vang lên ở dưới tầng một. Ông lập tức bỏ chạy ra ngoài.

Ngay sau vụ việc, bệnh viện bị phong tỏa. Hàng chục cảnh sát, một số mang súng trường và trang bị chiến thuật, đã bao vây lối vào chính và phòng cấp cứu.

ChristianaCare - đơn vị quản lý bệnh viện - thông báo chuyển toàn bộ bệnh nhân cấp cứu sắp đến sang các bệnh viện khác. Đến tối cùng ngày, cảnh sát vẫn điều tra truy lùng thủ phạm và chưa công khai danh tính nghi phạm. FBI và Cảnh sát bang Delaware đã có mặt hỗ trợ tại hiện trường.

Theo ABC News, nghi phạm được cho là nhân viên tạm thời của bệnh viện và đã bắn 2 đồng nghiệp. Tuy nhiên cảnh sát Wilmington chưa xác nhận thông tin này.

“Đây chắc chắn không phải là điều mà cộng đồng mong muốn, và chúng tôi sẽ đảm bảo làm rõ đến cùng và buộc kẻ gây ra vụ việc phải chịu trách nhiệm” - ông David Karas, Người phát ngôn Sở Cảnh sát Wilmington phát biểu với báo giới.

Cảnh sát kêu gọi người dân tránh xa khu vực Bệnh viện Wilmington trong khi cuộc truy lùng thủ phạm vẫn tiếp diễn.