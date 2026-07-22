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Lộ diện nhóm tin tặc đã tấn công mạng nhằm vào tập đoàn Nichirei

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Tuấn Anh

ANTD.VN - Công ty an ninh S&J cho biết một nhóm tin tặc thừa nhận đã tấn công mạng trước đó trong tháng này nhằm vào Nichirei - tập đoàn thực phẩm đông lạnh của Nhật Bản.

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Ảnh: Bloomberg

Từ ngày 13-7, sự cố hệ thống do vụ tấn công gây ra đã làm gián đoạn hoạt động của các kho lạnh và công tác giao hàng đông lạnh.

Công ty an ninh S&J cho biết nhóm tin tặc tự xưng là RansomHouse đã đăng tuyên bố trên một trang web ngầm vào hôm 21-7, nói rằng đã đánh cắp một lượng dữ liệu nội bộ.

RansomHouse được biết đến là nhóm chuyên thực hiện các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền. Vào tháng 10 năm ngoái, nhóm này được cho là cũng thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công mạng nhằm vào nhà bán lẻ trực tuyến Askul của Nhật Bản, khiến công ty gặp sự cố hệ thống.

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp tại Nhật Bản đã trở thành mục tiêu của những cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền. Trong các vụ tấn công này, tin tặc mã hóa dữ liệu trên máy tính và máy chủ, sau đó yêu cầu nạn nhân trả tiền chuộc để khôi phục quyền truy cập.

Theo NHK

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Từ khóa:

#nhóm tin tặc #tấn công mạng #tập đoàn Nichirei

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