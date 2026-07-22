Cảnh sát Seoul triệt phá đường dây gian lận thi cử TOPIK quy mô lớn

ANTD.VN - Đội Điều tra Tội phạm Quốc tế, Cảnh sát thành phố Seoul, Hàn Quốc vừa triệt phá đường dây gian lận kỳ thi Năng lực tiếng Hàn (TOPIK) quy mô lớn, khởi tố và bắt giữ tổng cộng 113 đối tượng liên quan.

Một thí sinh thi TOPIK đeo thiết bị gian lận (Ảnh do Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul công bố)

Đường dây này do nhóm đối tượng tội phạm người Trung Quốc điều hành, thu lợi bất chính khoảng 700 triệu won (hơn 12,2 tỷ đồng) từ 101 thí sinh đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Cảnh sát xác định, khoảng 500 triệu won trong số tiền bất chính đã được chuyển ngầm về các tài khoản ngân hàng tại Trung Quốc, trong khi đối tượng môi giới (28 tuổi, cựu sinh viên một trường đại học danh tiếng ở Seoul) nhận gần 200 triệu won. Đối tượng này đã bị Tòa án Seoul tuyên phạt 3 năm tù giam vào tháng 6 vừa qua.

Để qua mặt hội đồng thi, nhóm này công khai mời khách hàng trên mạng xã hội Xiaohongshu từ tháng 10-2021 đến tháng 11 năm ngoái.

Những thủ đoạn mà nhóm này áp dụng bao gồm tuồn đáp án bằng thiết bị công nghệ cao với giá 2 triệu won/lần). Thí sinh được trang bị tai nghe siêu nhỏ giấu kín sau gáy hoặc trong tai cùng thiết bị thu phát sóng siêu nhỏ để nhận đáp án đọc trực tiếp từ bên ngoài vào phòng thi.

Thi hộ bằng giấy tờ giả với giá 8 triệu won/lần. Nhóm này chi 800.000 won (khoảng 14 triệu đồng) cho mỗi lượt thi hộ.

Các thí sinh tham gia một kỳ thi năng lực tiếng Hàn

Chúng tuyển chọn người thi hộ có khuôn mặt tương đồng với khách hàng, sau đó làm giả chứng minh thư, hộ chiếu ghép ảnh tinh vi để đối phó với giám thị.

Nhiều thí sinh trong số 101 khách hàng sau khi mua được chứng chỉ TOPIK giả đã dùng kết quả này để nộp hồ sơ trúng tuyển và tốt nghiệp tại các trường đại học lớn ở Seoul.

Hay để đủ điều kiện nhận các khoản học học bổng dành cho sinh viên quốc tế, gia hạn visa cư trú và xin việc làm tại các doanh nghiệp Hàn Quốc.

Hiện Cảnh sát Seoul đã bàn giao toàn bộ danh sách 101 thí sinh gian lận cùng tên các trường đại học liên quan cho Viện Giáo dục Quốc tế Quốc gia Hàn Quốc (NIIED) để tiến hành hủy kết quả thi, thu hồi bằng cấp, học bổng và hủy visa cư trú.

Đồng thời, cảnh sát Hàn Quốc đang phối hợp với Interpol phát lệnh truy nã quốc tế đối với đối tượng cầm đầu hiện đang bỏ trốn.