Canada tham gia dự án chế tạo máy bay chiến đấu thế hệ mới với Anh, Italy và Nhật Bản

ANTD.VN - Canada dự kiến, với tư cách là quan sát viên, sẽ tham gia dự án chung phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của Anh, Italy và Nhật Bản.

Bộ trưởng Quốc phòng các nước Canada, Anh, Italy và Nhật Bản. Ảnh: NHK

Ngày 21-7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Koizumi Shinjiro; Bộ trưởng Quốc phòng Anh, ông Wes Streeting; Bộ trưởng Quốc phòng Italy, ông Guido Crosetto và Bộ trưởng Quốc phòng Canada, ông David McGuinty, đã tham dự cuộc họp ở London, Anh.

Tại cuộc họp báo sau khi đàm phán ở London (Anh), Bộ trưởng Quốc phòng của cả 4 nước nêu trên đồng cho biết, với tư cách là quan sát viên, Canada dự kiến sẽ tham gia dự án chung phát triển máy bay chiến đấu thế hệ mới của Anh, Italy và Nhật Bản.

Theo đó, Canada sẽ không tham gia vào quá trình phát triển nhưng sẽ được chia sẻ thông tin, chẳng hạn như chi tiết về tiến độ dự án. Thông tin sẽ được cung cấp trên cơ sở bí mật để Canada cân nhắc đặt mua máy bay trong tương lai.

Trong tuyên bố chung, Bộ trưởng 4 nước cho rằng sự tham gia của Canada sẽ “làm sâu sắc thêm sự hiểu biết lẫn nhau về khả năng sử dụng chiến đấu cơ trong tương lai, từ đó tăng cường an ninh toàn cầu”.

Trước đó, Anh, Italy và Nhật Bản đặt mục tiêu phát triển loại máy bay chiến đấu có khả năng phối hợp tác chiến với máy bay không người lái và có tính năng tốt hơn so với các mẫu máy bay hiện đại đang được sử dụng. Dự kiến, máy bay này sẽ được đưa vào triển khai trong năm 2035.