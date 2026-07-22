Cựu binh Mỹ bị bắt vì đốt phá tòa nhà liên bang ở New York

ANTD.VN - Một cựu quân nhân Mỹ đã bị bắt giữ sau khi phóng hỏa, đốt pháo và bắn súng hơi sơn trước tòa nhà chính quyền ở New York.

Hiện trường vụ việc

Vụ việc xảy ra ngày 20-7 tại tòa nhà số 26 Federal Plaza, thành phố New York, Mỹ, nơi đặt trụ sở Tòa án Di trú, văn phòng FBI và nhiều cơ quan liên bang khác.

Nghi phạm được xác định là Andrew Arrabaca, 43 tuổi, từng làm thợ máy phục vụ trong hệ thống tên lửa Patriot của quân đội Mỹ.

Theo Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), Arrabaca mang theo nhiều vũ khí nguy hiểm gồm súng hơi sơn, dao, rìu, búa và mã tấu.

Đối tượng bị cảnh sát khống chế

Đối tượng đã bắn từ 5 đến 7 viên đạn nhựa vào tòa nhà, phóng hỏa và đốt pháo ngay trước lối ra vào. Lực lượng an ninh đã kịp thời khống chế và bắt giữ Arrabaca vào lúc 8h20 (giờ địa phương).

Cảnh sát cho biết nghi phạm mang theo chiếc xe kéo dán khẩu hiệu chống lại Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE).

Trong quá trình lấy lời khai, Arrabaca thừa nhận cố tình nhắm vào tòa nhà và chấp nhận rủi ro gây thương vong cho nhân viên chính phủ lẫn người dân.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường

Vụ tấn công khiến 3 người bị thương nhẹ, trong đó có một người nhập cư đang đến tham dự phiên tòa di trú và một nhân viên an ninh trực tiếp tham gia khống chế đối tượng.

Hiện lực lượng chống khủng bố chung thuộc FBI đang tiếp tục điều tra làm rõ động cơ của vụ việc.