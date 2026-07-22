Ông Trump: Iran đang tìm kiếm lối thoát, nhưng Mỹ chưa sẵn sàng

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran đang tìm kiếm lối thoát, nhưng ông nói rằng Washington chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 21-7, Tổng thống Trump nói với các phóng viên rằng người dân không biết điều gì đang xảy ra “đằng sau hậu trường”. Ông nói: “Họ rất muốn gặp nhưng chúng tôi sẽ không quan tâm cho tới khi nào họ sẵn sàng cho cuộc gặp có ý nghĩa”.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh rằng các lực lượng Mỹ sẵn sàng tiếp tục tấn công nếu Iran tỏ ra không sẵn sàng đàm phán. “Nếu họ bắn vào tàu vận tải thương mại, thì chúng tôi sẽ đánh họ, như Tổng thống đã nói, mạnh hơn gấp 10 lần”, ông nói.

Hãng thông tấn Mehr của Iran đưa tin, các lực lượng Iran đã chặn một tàu chở dầu của Kuwait ở Eo biển Hormuz. Hãng tin cũng cho biết Iran đã tấn công 3 tàu chở dầu trong 24 giờ qua và các tàu không thể đi qua nếu không có “sự điều phối” của Iran.

Bộ Ngoại giao Kuwait cho biết Iran đã tấn công một trong những tàu chở dầu của họ ở eo biển này, làm bị thương một số thành viên thủy thủ đoàn.

Trong khi đó, hôm 20-7, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố phong tỏa hàng hải đối với Saudi Arabia. Hiện có lo ngại về ảnh hưởng đối với việc vận chuyển qua Eo biển Bab el-Mandeb, cửa ngõ vào Biển Đỏ.

Ông Trump nói rằng cho tới nay, “điều đó chưa xảy ra”, đồng thời cảnh báo rằng Washington sẽ đáp trả và “chăm sóc” nếu phiến quân Houthi, lực lượng được Iran hậu thuẫn, tiến hành kế hoạch này.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Iran đang đe dọa lẫn nhau khi căng thẳng gia tăng xung quanh các tuyến đường biển quan trọng trong khu vực.