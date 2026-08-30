Cuộc chiến Mỹ - Iran chạm mốc 6 tháng: Tổng thống Trump tuyên bố 'không vội'

ANTD.VN - Tròn 6 tháng kể từ khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công quân sự nhắm vào Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông "không vội vàng" kết thúc chiến dịch, dù cuộc xung đột đã kéo dài hơn nhiều so với dự kiến ban đầu.

Tổng thống Trump đăng hình ảnh lên mạng xã hội với dòng chữ "Nhiệm vụ hoàn thành năm 2026" ngày 26-8-2026 (Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump)

Trái ngược với những dự đoán ban đầu về một chiến dịch quân sự chớp nhoáng chỉ kéo dài từ 4-5 tuần, xung đột tại Trung Đông hiện đã kéo dài 6 tháng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Các tuyến đường hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục đối mặt với nguy cơ bị tấn công, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình rơi vào bế tắc hoàn toàn.

Dù xung đột kéo dài, Tổng thống Donald Trump vẫn khẳng định Washington không áp lực phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến.

Mặc dù ông Trump tuyên bố rằng thông qua bom đạn và phong tỏa, ông đã "tàn phá" giới lãnh đạo, quân đội và kinh tế của Iran, nhưng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc.

Những tuyên bố của ông Trump về việc nhanh chóng chấm dứt chiến tranh dường như cũng phai nhạt.

Ngày 26-8, Tổng thống Mỹ nhấn mạnh, ông "không vội" đưa Iran trở lại bàn đàm phán, đồng thời tiếp tục khẳng định rằng giới lãnh đạo Iran đang ở thế bị động.

Tàu thuyền trên eo biển Hormuz gần bãi biển Bandar Abbas, Iran

Trong bối cảnh chiến sự giằng co, chính quyền Mỹ đang chuyển hướng sang thắt chặt các biện pháp trừng phạt kinh tế thứ cấp đối với Tehran.

Quyết định này đưa ra khi Mỹ đối mặt với lo ngại về sự suy giảm kho dự trữ đạn dược sau hơn nửa năm giao tranh liên tục, làm dấy lên những e ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ tại các khu vực chiến lược khác trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, việc áp đặt các lệnh trừng phạt thứ cấp cũng đặt chính quyền Mỹ trước bài toán ngoại giao phức tạp, đặc biệt là nguy cơ đụng độ lợi ích với các đối tác thương mại lớn của Iran, trong đó có Trung Quốc.

Hiện dư luận quốc tế và giới phân tích tiếp tục theo dõi sát sao các bước đi tiếp theo của Mỹ, khi cuộc xung đột kéo dài không chỉ gây bất ổn cho an ninh năng lượng và hàng hải toàn cầu mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với hạ tầng phòng thủ của khu vực Trung Đông.