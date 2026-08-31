Thoát chết trong gang tấc, những người may mắn sống sót kể lại thảm họa lũ quét kinh hoàng ở Nepal

ANTD.VN - Đối với Santosh Thapa, dù bị mất trắng toàn bộ tài sản tích cóp trong nhiều năm thì gia đình anh vẫn còn rất may mắn khi toàn mạng trong trận lũ quét kinh hoàng xảy ra ở Devighat thuộc Nuwakot, miền trung Nepal.

Các tình nguyện viên vận chuyển hàng cứu trợ quyên góp cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ quét

Tất cả người thân của anh đều kịp thoát khỏi thảm họa. Dù mất trắng tài sản dưới lớp bùn đất, nhưng với anh thế là đã quá may mắn!

"Cả gia đình tôi đều thoát chết trong gang tấc" - Thapa nói. Mặc dù lúc đó anh đang làm việc ở Kathmandu, nhưng những người thân đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe.

Một đứa trẻ đứng nhìn những thiệt hại do lũ lụt gây ra dọc sông Trishuli, Nepal - Ảnh: AP

"Ban đầu, họ nghe thấy một tiếng động lớn kinh hoàng, rồi thấy nước lũ lẫn bùn ào ào ập đến. Nhận ra nguy hiểm, họ vô cùng hoảng sợ và lập tức bỏ chạy bằng xe máy. Có lẽ họ chỉ có một, hai phút để thoát thân - nếu chạy bộ, họ có thể không kịp. Họ hầu như không mang theo gì khi bỏ chạy”, Thapa kể khi đang giúp gia đình họ hàng dọn dẹp những đồ đạc còn sót lại sau thảm họa.

Nhu yếu phẩm được vận chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở Nepal

Thapa cho biết gia đình anh có một cửa hàng ở tầng một của ngôi nhà, nhưng giờ nó đã bị vùi lấp hoàn toàn trong bùn.

Tầng một và tầng hai đều bị ảnh hưởng nặng trong trận lũ quét, bùn đã dâng cao tới khoảng 9 mét khi ập đến khu vực này. Nhà cửa, cửa hàng, hàng hóa và đồ dùng gia đình đều bị phá hủy phần lớn, và hầu hết những gì gia đình tích lũy được trong nhiều năm đều bị cuốn trôi.

Người dân Nepal bàng hoàng sau lũ quét - Ảnh: AFP/GETTY

Theo Thapa, khu vực này có khoảng 300 hộ gia đình, nhưng chỉ có người già ở lại làng, còn con cái họ sống ở Kathmandu, vì vậy số lượng người thực tế trong làng vào thời điểm xảy ra vụ sạt lở không thể ước tính chính xác, và số người thương vong, mất tích vẫn chưa được thống kê đầy đủ.

Thapa cho biết khi đến hiện trường, anh đã tận mắt nhìn thấy thi thể 2 nạn nhân - một người là bạn học của anh từ năm lớp 6.

Cách Devighat vài kilomet về phía thượng nguồn sông Trishuli, cảnh tượng ở thị trấn Bidur vô cùng đau lòng.

Đồ cứu trợ được phân phát cho người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Nuwakot, Nepal

Con phố Trishuli Bazar từng nhộn nhịp giờ gần như biến mất và bị bao phủ bởi lớp bùn xám dày đặc. Những cây cầu bắc qua sông Trishuli nối liền hai bờ thị trấn đã bị cuốn trôi, khiến một số người dân không thể về nhà.

Một số người sống sót trở về kiểm tra nhà cửa sau thảm họa đã phải đi bộ trên vùng đất phủ đầy bùn. Mỗi bước đi, chân họ lại lún sâu vào lớp bùn mềm, ngập đến đầu gối. Một số người không thể lội bộ qua những vũng lầy.

Các ngôi nhà bị hư hại trên đường lũ quét gần bờ sông Trishuli ở đoạn đi qua huyện Nuwakot hôm 26.8 ẢNH: AP

Aravindra Gupta đã sống ở khu vực này 25 năm và từng có một cửa hàng rau quả trong chợ. "Tôi đang ngồi ngoài cửa hàng thì trận lũ quét ập đến" - anh kể lại. Chỉ tay vào một khoảng đất trống bên bờ sông, anh nói cửa hàng của mình từng ở đó, nhưng trận lũ quét đã cuốn trôi tất cả.

Các tình nguyện viên đóng gói hàng cứu trợ gửi tới những người bị ảnh hưởng bởi lũ quét



Tại một doanh trại quân đội gần đó được sử dụng làm trạm trung chuyển cho các nạn nhân thảm họa, trực thăng liên tục bay đi bay lại giữa khu vực thảm họa và trại, vận chuyển những người bị thương và những người sống sót bị mắc kẹt.

Bên ngoài doanh trại, các thành viên gia đình của những người mất tích đang mòn mỏi chờ đợi quân đội công bố danh sách từng nhóm người mới đến, hy vọng được nghe một cái tên quen thuộc.

Một ngôi nhà ngập trong lũ bùn ở huyện Nuwakot (Nepal) hôm 26.8 ẢNH: REUTERS

Nhiều người đã chờ đợi ở đây 3, 4 ngày, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào.

Ngày thứ tư kể từ khi xảy ra thảm họa, các hoạt động cứu hộ đang diễn ra, nhưng lực lượng cứu hộ gặp khó khăn trong việc tiếp cận chính xác các địa điểm bị ảnh hưởng, vì các tuyến đường và cầu quan trọng đã bị cuốn trôi ở nhiều nơi, gây cản trở nghiêm trọng đến công tác cứu hộ.

Mạng lưới viễn thông đã bị gián đoạn hoàn toàn và điện chưa được khôi phục ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Những hàng cứu trợ này sẽ được vận chuyển đến các khu vực bị ảnh hưởng bởi lũ quét

Số liệu thương vong chính thức vẫn chưa được xác nhận, nhưng các báo cáo không chính thức cho thấy con số cao hơn.

Tính đến 9h sáng 30-8 (giờ địa phương), 734 thi thể đã được tìm thấy tại các khu vực bị sạt lở, và 2.498 người vẫn còn mất tích, theo Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thảm họa quốc gia Nepal.

Lực lượng cứu hộ tìm thấy một thi thể tại huyện Nuwakot, Nepal. Ảnh: NURPHOTO

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã cảnh báo về nguy cơ dịch bệnh tại khu vực thảm họa khi thời tiết nắng nóng.

Anh Thapa cho biết, mặc dù người dân địa phương đã được cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn tạm thời và thuốc men, nhưng vẫn lo ngại thời tiết nắng nóng tiềm ẩn nguy cơ bùng phát các bệnh truyền nhiễm ở các khu vực bị ảnh hưởng.

Nhiều xác động vật chết trong trận lũ quét vẫn chưa được xử lý kịp thời. "Việc tìm kiếm người mất tích và thu dọn xác động vật rất quan trọng, đồng thời cũng cần bảo vệ những người sống sót và nhanh chóng tiến hành công tác vệ sinh, phòng chống dịch bệnh và làm sạch môi trường", anh nói.